Рекордную партию наркотиков задержали на границе в РК

Криминал
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Общий вес наркотиков - 775 кг

Фото: КНБ РК

Пограничной службой КНБ пресечен провоз через государственную границу рекордной партии наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, 31 мая в пункте пропуска имени Б.Конысбаева Туркестанской области пограничниками в большегрузной автомашине обнаружены и изъяты подозрительные вещества, сокрытые в емкостях для обувного крема.

Экспертиза показала, что вещества содержат героин, общий вес которого составил 775 кг. Стоимость обнаруженных наркотиков на «черном» рынке может составлять более 15 млн долларов США.

По подозрению в совершении данного преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранных гражданина. Проводится досудебное расследование.

#КНБ #граница #наркотики

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