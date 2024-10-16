Рекордный урожай зерна собрали на полях Карагандинской области

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это лучший результат за последние 11 лет,

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области Саят Мусин.

«По урожаю зерна наибольший показатель достигнут в хозяйствах Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского районов, собрали по 15 центнеров с гектара. Кроме того, в этом году получен высокий урожай картофеля – с 11,3 тыс. га собрано около 299 тыс. тонн. Это полностью покрывает внутренние потребности региона. В лидерах хозяйства Нуринского, Шетского и Осакаровского районов».– сообщил он.

Также собрано 23,4 тыс. тонн масличных культур с урожайностью 7 ц/га. Местные склады готовы вместить весь урожай.

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это лучший результат за последние 11 лет,

О своих успехах на брифинге рассказали руководители сельхозхозяйств.

«Впервые в истории нашего хозяйства мы собрали свыше 65 тысяч тонн зерновых, тысячи тонн масличных культур, 27 тысяч тонн картофеля. Если зерновыми культурами хозяйство занимается со времён целины, то картофелем только 9-й год. Это большой труд наших земледельцев, которые вкладывали все свои знания и умения для получения этих результатов. В масштабах республики получили очень хороший урожай, более 40 % – это зерно третьего класса», – говорит директор ТОО «Шахтёрское» Нуринского района Георгий Прокоп.

По словам местных фермеров, год был неординарный. Выращивать урожай мешали обильные осадки и болезни зерновых культур. Несмотря на это, труд сельчан и помощь государства привели к хорошему результату.