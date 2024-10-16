Рекордный урожай зерна собрали на полях Карагандинской области

В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это лучший результат за последние 11 лет,
Об этом на площадке Региональной службы коммуникаций рассказал руководитель Управления сельского хозяйства Карагандинской области Саят Мусин.
«По урожаю зерна наибольший показатель достигнут в хозяйствах Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского и Осакаровского районов, собрали по 15 центнеров с гектара. Кроме того, в этом году получен высокий урожай картофеля – с 11,3 тыс. га собрано около 299 тыс. тонн. Это полностью покрывает внутренние потребности региона. В лидерах хозяйства Нуринского, Шетского и Осакаровского районов».– сообщил он.
Также собрано 23,4 тыс. тонн масличных культур с урожайностью 7 ц/га. Местные склады готовы вместить весь урожай.
В Карагандинской области аграрии собрали 1 млн 300 тысяч тонн зерна. Это лучший результат за последние 11 лет,
О своих успехах на брифинге рассказали руководители сельхозхозяйств.
«Впервые в истории нашего хозяйства мы собрали свыше 65 тысяч тонн зерновых, тысячи тонн масличных культур, 27 тысяч тонн картофеля. Если зерновыми культурами хозяйство занимается со времён целины, то картофелем только 9-й год. Это большой труд наших земледельцев, которые вкладывали все свои знания и умения для получения этих результатов. В масштабах республики получили очень хороший урожай, более 40 % – это зерно третьего класса», – говорит директор ТОО «Шахтёрское» Нуринского района Георгий Прокоп.
По словам местных фермеров, год был неординарный. Выращивать урожай мешали обильные осадки и болезни зерновых культур. Несмотря на это, труд сельчан и помощь государства привели к хорошему результату.