Большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, передает Kazpravda.kz

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27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации, сообщили в КНБ.

Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников.

Специализированным межрайонным уголовным судом г.Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.