Решать проблемы инвесторов на местах будут по принципу «здесь и сейчас» - Байбазаров

По поручению главы государства в рамках совершенствования экосистемы по привлечению инвестиций проводится работа по регламентации «пути инвестора» и определению ролей всех госорганов в данном процессе, передает Kazpravda.kz

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Как отметил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, будет обеспечено полное сопровождение инвестиционного цикла от поиска инвесторов до завершения проектов, включая преодоление бюрократических барьеров и содействие со стороны квазигосударственного сектора.

«По аналогии с Инвестиционным штабом в каждом регионе будут созданы региональные инвестштабы под руководством акимов, в состав которого войдут руководители местных исполнительных органов, региональные представители Kazakh Invest, НПП «Атамекен», СЭЗ, прокуратуры, налоговых органов. Это позволит оперативно решать проблемы инвесторов на местах по принципу «здесь и сейчас», — подчеркнул он.

Для таргетированной работы по привлечению инвестиций будут формироваться «заказы на инвестиции» на основе Региональных инвестиционных программ, учитывающих потребности и конкурентные преимущества регионов и местного бизнеса.

Напомним, что в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов.