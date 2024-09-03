Решать проблемы инвесторов на местах будут по принципу «здесь и сейчас» - Байбазаров

По поручению главы государства в рамках совершенствования экосистемы по привлечению инвестиций проводится работа по регламентации «пути инвестора» и определению ролей всех госорганов в данном процессе, передает Kazpravda.kz
Как отметил на заседании правительства вице-премьер – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, будет обеспечено полное сопровождение инвестиционного цикла от поиска инвесторов до завершения проектов, включая преодоление бюрократических барьеров и содействие со стороны квазигосударственного сектора.
«По аналогии с Инвестиционным штабом в каждом регионе будут созданы региональные инвестштабы под руководством акимов, в состав которого войдут руководители местных исполнительных органов, региональные представители Kazakh Invest, НПП «Атамекен», СЭЗ, прокуратуры, налоговых органов. Это позволит оперативно решать проблемы инвесторов на местах по принципу «здесь и сейчас», — подчеркнул он.
Для таргетированной работы по привлечению инвестиций будут формироваться «заказы на инвестиции» на основе Региональных инвестиционных программ, учитывающих потребности и конкурентные преимущества регионов и местного бизнеса.
Напомним, что в своем Послании президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что не все акимы и министры в должной мере включены в процесс привлечения инвесторов.
«Правительство обязано внести корректировки в эту работу. Требуется обратить внимание на более качественную подготовку проектов государственно-частного партнерства с участием международных финансовых институтов. Поручаю правительству определить пул масштабных проектов «под ключ», которые могут быть профинансированы международными финансовыми организациями через механизм ГЧП», – сказал глава государства.