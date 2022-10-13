Решать совместно вопросы продбезопасности призвал Токаев участников СВМДА

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил о важности выработки на пространстве СВМДА реально работающего механизма обеспечения продовольственной безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«На пространстве СВМДА необходим реально работающий механизм обеспечения продовольственной безопасности. Азия производит две трети мировой сельскохозяйственной продукции, но продолжает оставаться уязвимой в данной сфере. Нам нужно выработать унифицированные подходы к оценке соответствия значимых продуктов национальным стандартам, а также создать «зеленые коридоры» между государствами-членами СВМДА для данной категории товаров», - сказал глава государства.

Он указал на перспективность наладить сотрудничество СВМДА с Исламской организацией по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена в Астане.

«Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями», - резюмировал президент Казахстана.