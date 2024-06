Из Шымкента в Китай отправились представители бизнеса в сфере здравоохранения, IT, производства электрооборудования, строительных материалов, металлургии, производства продуктов питания и сельского хозяйства, образования, общественного питания и др.

Приветствуя участников встречи, аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков отметил положительную динамику роста экономического сотрудничества и расширение делового партнерства двух стран.

– Уверен, что сегодняшние встречи будут способствовать конструктивному сотрудничеству и обозначат перспективы реализации новых двусторонних проектов, – подчеркнул Габит Сыздыкбеков. – Сегодня Сиань является важным пунктом экономического пояса Шелкового пути инициативы «Один пояс – один путь». В рамках прошлогоднего визита Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали ряд документов, включая соглашение об установлении побратимских связей между Шымкентом и Сианем. Эти меры, несомненно, активизируют торгово-экономические отношения между двумя городами.

Габит Сыздыкбеков напомнил, что Шымкент – это третий крупнейший город Казахстана по чис­ленности населения и первый по занимаемой площади. Город имеет статус приграничной зоны с установленными экономическими связями со странами Центральной Азии и Ближнего Востока, является важным транс­портным узлом страны. Здесь сосредоточен промышленный потенциал республики.

Аким города рассказал, что в Шымкенте созданы все условия для инвесторов, функционируют пять производственных площадок общей площадью 869 га. Кроме того, в целях развития металлургической, легкой и пищевой промышленности, нефтехимии, логистики в обрабатывающей промышленности на территории 2 098 га ведется работа по созданию семи дополнительных производственных площадок.

Приглашая китайских предпринимателей инвестировать в экономику города, Габит Сыздыкбеков пообещал необходимую поддержку для установления торговых отношений и успешной реализации инвестиционных проектов.

В ходе переговоров предприниматели двух стран познакомили коллег со своими компаниями. Китайские партнеры выразили заинтересованность в расширении сотрудничества по таким направлениям, как производство продуктов питания, логистика, машиностроение, здравоохранение и медицина.

Шымкентские предприниматели говорили о возможностях расширения делового партнерства в таких отраслях, как металлургия, логистика, целлюлозно-бумажная и пищевая промышленность, машиностроение, ВИЭ.

По итогам форума и встреч в формате B2B подписаны меморандумы и договоры. В частности, между ТОО «Invest Shymkent» и China-Kazakhstan Enterprises Alliance Committee group заключен меморандум о взаимопонимании, между ТОО «KazFerroGroup» и Shanxi Heynan New Metallurgical Electric Equipment Co. LTP – договор на приобретение ферросплавной печи, между ТОО «JT Food Expert» и Xi’an Gang Tong Tian Xia Dian Zi Shang Wu You Xian Gong Si – о соз­дании совместного предприятия в сфере общественного питания, а также между ТОО «KazBioTech» и Alashankou city Haoyu Trading Co. Ltd – контракт на поставку растительного масла.

Достигнута договоренность об открытии магазина в Сиане, где будут представлены товары, произведенные в Шымкенте. После проведения необходимых процедур, в том числе сертификации продукции, товары шымкентских предприятий нач­нут экспортироваться в Сиань. Аким города принял участие в торгово-экономическом форуме с участием предпринимателей Сианя и Шымкента.

Он предложил открыть в Сиане ресторан национальной кухни «Жеті тандыр». Предполагается, что отведать блюда казахской кухни первые посетители смогут уже предстоящей осенью.