Спорт
Ринг товарищеских встреч

В нынешнем году эти соревнования, уже пользующиеся заслуженной популярностью, проходят в четвертый раз. В Казахстан на матчевые встречи сборных в разные годы приезжали команды Азербайджана, Индии, России, Узбекистана, Украины и Франции. Боксеры Великобритании впервые принимают участие в данном турнире.

– Для нас это большая честь, – сказал на предматчевой пресс-конференции главный тренер национальной сборной Великобритании по боксу Дэвид Эллоуэй. – Несмотря на то что это товарищеские матчевые встречи, в них участвуют лучшие боксеры мира.

Гости из Туманного Альбиона были поражены техническим оборудованием тренировочных баз сборной Казахстана по боксу, но особое восхищение у них вызвал тот факт, что наши боксеры могут тренироваться при любых погодных условиях, невзирая на сильные холода.

Важность матчевых встреч, в которых есть возможность увидеть своих воспитанников в противостоянии с сильными соперниками, подчеркнули и руководители национальных сборных по боксу России, Узбекистана и Казахстана Филипп Яковлев, Марс Кучкаров и Мырзагали Айтжанов.

Матчевые встречи по традиции проходили в 10 весовых категориях. В первый соревновательный день команда Узбекистана со счетом 6:4 выиграла у сборной России, а казахстанские боксеры, ведомые чемпионами мира Данияром Елеусиновым и Биржаном Жакиповым, убедительно переиграли команду Великобритании – 8:2. Во второй день соревнований между собой сражались россияне и англичане, а также сборные Узбекистана и Казахстана. 

Сегодня у спортсменов день отдыха, а завтра, в заключительный день соревнований, состоятся поединки между Великобританией и Узбеки­станом, Россией и Казахстаном.

Максут ИРЖАНОВ
фото автора 

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