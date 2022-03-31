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Роль маслихатов и голос депутатов
Любовь Доброта, Туркестан

Депутаты маслихатов ратуют за построение нового Казахстана в условиях сплоченности, мира и согласия.

В Туркестане прошло заседание Центрального совета Республиканского общественного объединения (РОО) «Ассоциация депутатов маслихатов Казахстана». В мероприятии приняли участие секретари маслихатов областей и городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, депутаты, секретари маслихатов городов и районов Туркестанской области.

Председатель РОО «Ассоциация депутатов маслихатов Казахстана» Толеубек Мукашев отметил, что в нашей стране начался новый этап развития. Задачи стоят непростые, поэтому от каждого депутата, от каждого казахстанца требуется проявление активности, чтобы внести свой вклад в приумножение успехов, достигнутых за годы независимости.

Народные избранники обсудили пути реализации Послания Президента народу «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации», дающего старт построению нового Казахстана путем реформирования политической и экономической систем. Эти процессы напрямую касаются и представительных органов. Инициативы, озвученные Касым-Жомартом Токаевым, помогут сформировать новую политическую культуру в стране, укрепят доверие между властью и гражданами.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев остановился на приоритетных направлениях программного документа, поделился своим видением реа­лизации Послания Главы государства, а также рассказал о работе по развитию региона. В частности, он отметил, что ВРП увеличился в 2,5 раза. Строится нефтеперерабатывающий завод. Объем производства увеличился за счет диверсификации сельского хозяйства, внедрения новых технологий. Поставлена цель ежегодно создавать около 40 тыс. рабочих мест, и она дос­тигается.

– В прошлом году введено в эксплуатацию более 700 тысяч квадратных метров жилья, – подчеркнул Умирзак Шукеев. – Только в Туркестане построено около 15 тысяч квартир и создана инфраструктура для 100 тысяч человек. 90% домов в городе газифицированы. Улучшилась экология. Работа по всем направлениям будет продолжена. Все это результат единства страны, совместной работы местного исполнительного органа и маслихатов.

В ходе двухдневной работы представители Мажилиса и областных маслихатов обсудили предстоящие поправки в законодательство, озвучили предложения по усилению роли мас­лихатов всех уровней, обсудили план работы РОО «Объединение депутатов маслихатов Казахстана» на 2022 год.

Итогом туркестанской встречи стало принятие обращения Объединения депутатов маслихатов Казахстана по реализации нового Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации».

Дорогие казахстанцы!

Мы, представители республиканского общественного объединения «Объединение депутатов маслихатов Казахстана», в период, когда в нашей стране начался новый этап развития, полный исторических событий, провели встречу в священном городе Туркестане и обращаемся к соотечест­венникам.

Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев дал старт к построению нового Казахстана путем полного реформирования политической и экономической системы.

В канун Наурыза Президент адресовал народу Послание «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Глава государства призвал казахстанцев к дос­тижению великих целей: «Новый Казахстан – это завет нынешнего поколения будущим. Давайте вмес­те строить новый Казахстан!»

Политические и реформы по обновлению правоохранительной системы, восстановлению экономического роста, задачи по определению единой стратегии развития страны, использованию в полной мере промышленного потенциала, обозначенные в Послании, требуют от всех нас большой самоотдачи. Воплотить их в реальность мы сможем, только если будем хранить как зеницу ока наше главное богатство – мир и согласие.

Уважаемые соотечественники!

В нашей стране начался новый этап развития. Поэтому каждый из нас должен внести свой вклад в приумножение успехов, достигнутых за годы независимости, покорение новых высот. Задачи стоят непростые, но если каждый из нас приложит усилия, то вполне выполнимые. Это наш долг перед будущим поколением.

Сейчас для нас самое важное – прочувствовать всем сердцем идею нового Казахстана. И это прежде всего общество, в котором царят мир и покой. Мы должны продемонстрировать пример единства и сплоченности в выполнении задач, обозначенных Главой государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: «Казахстан – наша священная Родина, и другой Родины у нас нет!» Поэтому так важно, чтобы мы сплотились ради дальнейшего развития и процветания нашей страны.

Призываем всех принять участие в построении нового Казахстана – с сильной экономикой и народом, живущим в мире, согласии и устремленным в будущее!

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