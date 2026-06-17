Роль семьи и школы в формировании безопасной среды для подростков

Современный подросток растет в условиях стремительных социальных, технологических и культурных изменений. Наряду с новыми возможностями расширяется спектр рисков, с которыми сталкиваются дети: буллинг и кибербуллинг, интернет-мошенничество, вовлечение в противоправную деятельность, психологическое насилие, рискованное поведение, влияние деструктивного контента и агрессивных субкультур. В этих условиях обеспечение безопасности подростков становится общей задачей семьи, школы и общества в целом.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Безопасная среда для подростка - это не только отсутствие угроз его жизни и здоровью. Это атмосфера доверия, уважения, психологического комфорта и поддержки, в которой ребенок может развиваться, учиться, общаться и обращаться за помощью в трудной ситуации. Создание такой среды невозможно без эффективного взаимодействия семьи и школы.

Семья является первым и главным институтом социализации ребенка. Именно в семье формируются базовые представления о добре и зле, ответственности, уважении к другим людям, правилах безопасного поведения и способах преодоления жизненных трудностей. От качества детско-родительских отношений во многом зависит способность подростка противостоять внешним угрозам и принимать осознанные решения.

Подростки нуждаются не столько в тотальном контроле, сколько в эмоциональной поддержке и доверительных отношениях со взрослыми. Когда ребенок знает, что его услышат, поймут и поддержат, вероятность скрытого рискованного поведения существенно снижается. Родители, которые проявляют интерес к жизни подростка, обсуждают с ним возникающие трудности, помогают анализировать последствия поступков и служат личным примером ответственного поведения, формируют важнейший защитный фактор — психологическую устойчивость.

Вместе с тем современные семьи сталкиваются с рядом вызовов: дефицитом времени на общение, ослаблением внутрисемейных связей, цифровой зависимостью детей и взрослых, снижением педагогической компетентности родителей. Именно поэтому поддержка семьи становится одной из важнейших задач системы образования и школа является пространством профилактики и поддержки родителей.

Сегодня школа выполняет не только образовательную, но и важную социальную функцию. Именно здесь подросток проводит значительную часть времени, осваивает навыки взаимодействия со сверстниками и взрослыми, учится принимать решения и нести ответственность за свои поступки.

Современная школа должна быть пространством, где ребенок чувствует себя защищенным физически и психологически. Для этого в организациях образования реализуются программы профилактики буллинга и насилия, мероприятия по развитию эмоционального интеллекта и жизнестойкости, проекты по формированию правовой грамотности и культуры безопасного поведения.

Особую роль играют педагоги-психологи, социальные педагоги, классные руководители и наставники, которые помогают своевременно выявлять обучающихся группы повышенного внимания, оказывать им поддержку и организовывать сопровождение совместно с семьей.

Показательным примером является реализация проекта «Закон и порядок» с участием наставников, работников прокуратуры, который в 2026 году охватил 20 регионов страны. В рамках проекта были организованы тысячи профилактических занятий подростками, внеклассных мероприятий, а также индивидуальные встречи с родителями, требующими повышенного внимания. Практика показала, что наибольший эффект достигается там, где школа и родители действуют как партнеры.

Взаимодействие семьи и школы является ключевым условием безопасности ребенка. Ни семья, ни школа не способны в одиночку обеспечить полноценную защиту подростка от современных рисков. Эффективная профилактика становится возможной только при объединении усилий родителей и педагогов.

Партнерство семьи и школы предполагает: регулярный обмен информацией о развитии и состоянии ребенка; совместное выявление и предупреждение факторов риска; участие родителей в воспитательных и профилактических мероприятиях; согласованность требований к подростку дома и в школе; совместный поиск решений в сложных жизненных ситуациях; своевременное привлечение специалистов при возникновении кризисных случаев.

Особенно важно, чтобы взаимодействие строилось не на поиске виноватых, а на принципах сотрудничества, взаимного уважения и общей ответственности за благополучие ребенка. Когда родители и педагоги демонстрируют единую позицию по вопросам безопасности, подросток получает четкие ориентиры поведения. Это помогает ему увереннее противостоять негативному влиянию сверстников, избегать опасных ситуаций и обращаться за помощью при возникновении проблем.

Важным шагом в укреплении взаимодействия семьи и школы стало создание Центров педагогической поддержки родителей (ЦППР) в организациях образования Республики Казахстан. Их деятельность направлена на повышение родительской компетентности, развитие культуры позитивного родительства и укрепление детско-родительских отношений. Созданные Центры помогают родителям:

-лучше понимать возрастные особенности детей;

-осваивать эффективные методы воспитания;

-развивать навыки конструктивного общения с подростками;

-своевременно распознавать тревожные сигналы;

-формировать у детей навыки безопасного поведения в реальной и цифровой среде.

Таким образом, школа становится не только местом обучения детей, но и ресурсным центром поддержки семьи. Безопасность подростков является общей ответственностью семьи, школы и государства.

Современные вызовы требуют перехода от разрозненных профилактических мероприятий к системному партнерству всех участников образовательного процесса. Семья обеспечивает эмоциональную поддержку, формирует ценности и модели поведения. Школа создает условия для безопасного развития, раннего выявления рисков и оказания профессиональной помощи.

Только совместные действия родителей и педагогов позволяют сформировать среду, в которой подросток чувствует себя защищенным, уверенным в себе и готовым к ответственному выбору.

Именно сотрудничество семьи и школы становится сегодня одним из важнейших факторов сохранения психологического благополучия, безопасности и успешного будущего подрастающего поколения Казахстана.