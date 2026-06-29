Продолжаем дело Сатпаева: в Казахстане завершилась III Геологическая универсиада

С 22 по 28 июня 2026 года в городе Усть-Каменогорске на базе летнего экспедиционного кампуса «Простор» состоялась III Казахстанская геологическая универсиада. Масштабное мероприятие, направленное на укрепление кадрового потенциала отрасли, было организовано при поддержке Комитета геологии Министерства промышленности и строительства, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Satbayev University

Инициатива проведения универсиады, когда-то зародившаяся в стенах Satbayev University, сегодня переросла в мощное национальное движение, которое активно поддерживают ведущие высшие учебные заведения страны. В этом году принимающей стороной и соорганизатором выступил Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева. Организаторы выражают искреннюю признательность руководству ВКТУ и лично ректору Сауле Рахметуллиной за потрясающее гостеприимство, предоставление прекрасной современной площадки и создание идеальных условий для участников.

Слаженная совместная работа двух крупнейших технических вузов позволила создать блестящий профессиональный дуэт, задав высочайшую планку для будущих соревнований.

Особый статус мероприятию подчеркнул визит почетных гостей. Площадку универсиады посетил заместитель акима Восточно-Казахстанской области Ербол Нургалиев, отметивший важность поддержки молодых специалистов для индустриального развития региона. Специально для участия в закрытии и поддержки геологического движения в Усть-Каменогорск прибыла Гульзада Шакуликова, ректор Атырауского университета нефти и газа имени Сафи Утебаева Символично, что именно Атырау – нефтяная столица Казахстана – примет следующую, IV Казахстанскую геологическую универсиаду в 2027 году.

Миссия универсиады – популяризация геологических наук среди казахстанской молодежи и возрождение интереса к профессии геолога. Развивая инженерное образование и вовлекая студентов в реальные полевые условия, организаторы напрямую продолжают великое дело Каныша Сатпаева.

Нынешняя универсиада объединила лучших студентов вузов и колледжей Казахстана, обучающихся по образовательной программе «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых». В ходе напряженных интеллектуальных соревнований и сложнейших полевых маршрутов участники продемонстрировали не только глубокие теоретические знания, но и готовность к реальной работе в индустрии.

По итогам упорной борьбы среди высших учебных заведений призовые места распределились следующим образом:

1 место – Nazarbayev University, команда «Туристы»;

2 место – Satbayev University, команда «Сульфиды»;

3 место – Казахстанско-Британский технический университет, команда «Британцы».

Особое внимание в рамках универсиады было уделено поддержке молодых талантов на уровне среднего профессионального образования. По результатам отдельного конкурса среди студентов колледжей главными наградами стали образовательные гранты Satbayev University для дальнейшего обучения в бакалавриате: Эйсфельд Никита, студент КГКП «Геологоразведочный колледж» (г. Семей) - стал обладателем ректорского гранта Satbayev University; Жаксыбек Айдан, студент КГКП «Геологоразведочный колледж» (г. Семей) – стал обладателем образовательного гранта Восточно-Казахстанского технического университета имени Д. Серикбаева.

III Казахстанская геологическая универсиада в очередной раз доказала, что является ключевой диалоговой и практической площадкой для профессионального становления молодых специалистов, эффективного обмена опытом и консолидации усилий академического сообщества ради индустриального и научного будущего Казахстана.