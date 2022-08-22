Роналду принял решение по "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Криштиану Роналду принял решение остаться в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщил журналист Педру Алмейда, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

По информации источника, на решение португальца повлиял трансфер полузащитника "Реала" Каземиро в "МЮ". Роналду играл вместе с бразильцем за мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что Роналду может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии", "Спортинге" или "Марселе".

В первом туре АПЛ Роналду начал матч с "Брайтон энд Хоув Альбион" (1:2) в запасе, выйдя на замену. Вторую игру с "Брентфордом" (0:4) отыграл полностью, однако в обеих встречах результативными действиями ему отметиться не удалось.

Чемпионат Англии 2021/22 — Турнирная таблица