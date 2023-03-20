Россиянин пытался незаконно ввезти в Казахстан Sim-box – КНБ
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Дальнейшим разбирательством займутся полицейские.
Сотрудники КНБ пресекли попытку завезти в Казахстан незаконный груз, передает Kazpravda.kz.
«17 марта 2023 в Актюбинской области в автомобильном пункте пропуска «Алимбет» в ходе досмотровых мероприятий автомашины Ауди под управлением гражданина России обнаружен программно-аппаратный комплекс «Sim-box», предназначенный для массовой рассылки, приема и активизации коротких сообщений и более шестисот sim-карт различных казахстанских операторов сотовой связи», – рассказали в пресс-службе КНБ.
Материалы для принятия процессуального решения переданы органам полиции.