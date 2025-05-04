По итогам 2024 года объемы производства всех видов мяса в убойном весе составили порядка 1,2 млн тонн, передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

Мясоперерабатывающая отрасль Казахстана демонстрирует положительную динамику развития. По состоянию на 1 января 2025 года в стране функционирует 213 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе 34 предприятия с убойными цехами и 179 малых и средних предприятий.

По итогам 2024 года объемы производства всех видов мяса в убойном весе составили порядка 1,2 млн тонн, или наблюдается рост на 4,3%, в том числе объемы переработки КРС и МРС достигли 270 тыс. тонн, что на 17% превышает показатель 2023 года (230 тыс. тонн).

Производство свежего и охлаждённого мяса увеличилось на 5% — с 79,9 тыс.

тонн до 83,8 тыс. тонн, выпуск колбасных изделий вырос на 5,2% — с 68,4 тыс. тонн до 71,9 тыс. тонн, мясных консервов увеличилось на 4,9% — с 5,9 тыс. тонн до 6,2 тыс. тонн.

Устойчивый рост сохраняется и в 2025 году. За первые три месяца объем производства мяса всех видов увеличился на 2,8%, субпродуктов — на 20%, колбасных изделий — на 12,6%, мясных консервов — на 34,6%.

Значительный рост показал экспорт мясной продукции. В 2024 году экспортировано 22,1 тыс. тонн говядины,

17,5 тыс. тонн баранины.

Основные направления поставок:

Узбекистан: 20,7 тыс. тонн говядины и 13,9 тыс. тонн баранины, ОАЭ: 1,2 тыс. тонн баранины, Иран: 1,2 тыс. тонн баранины. За первые два месяца 2025 года экспорт говядины и баранины увеличился в 2 раза, экспорт колбасных изделий — на 2,7%, мясных консервов — в 3,6 раза.

Добавим, что предусмотрены меры господдержки отрасли, включая возмещение до 25% затрат перерабатывающих предприятий при инвестициях в модернизацию и строительство новых производств, субсидирование ставок по кредитам на оборотные и основные средства.

Эти меры способствуют не только росту производства и экспорта, но и формированию конкурентоспособного агропромышленного комплекса страны.