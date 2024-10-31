Рост свыше 2 метров, берцы 48 размера: как служит самый высокий солдат Национальной гвардии МВД РК

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Как известно, защита Родины - священный долг каждого гражданина. Когда человек достигает совершеннолетия, он призывается на службу, чтобы выполнить этот долг и защитить свою страну. Многие мальчишки с детства мечтают покорить высоты, представляя себя в военной форме. В Казахстане существует немало силовых структур, в которых молодёжь проходит срочную службу, такие как Вооруженные силы, Национальная гвардия, Служба государственной охраны и Пограничная служба

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Наш герой - рядовой Нурдаулет Кудабай, военнослужащий в воинской части 3517 города Степногорск регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Казахстана.

Рядовой Кудабай отличается от своих сослуживцев высоким ростом — 2 метра 4 сантиметра. Солдат, призванныйиз Шымкента, унаследовал рост от своих родителей, которые тоже превышают внушительные 1 метр 80 сантиметров. Нурдаулет - самый младший из четырех детей в семье. Его старший брат тоже высок, а хотя второй брат и сестра немного ниже, их тоже трудно не заметить в толпе. Эта генетическая особенность передалась детям от дедушки и бабушки по отцовской линии.

- Родители отца тоже высокие. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это семейная черта, - рассказывает Нурдаулет с гордостью.

Службу рядовой Кудабай несет как у всех, без привилегий. Его кровать в длину составляет 2 метра и 5 сантиметров, гвардеец полностью на ней помещается.

- В начале было не привычно, все обращали на меня внимание, удивлялись и спрашивали какой у меня рост, - говорит Нурдаулет

Высокий рост, как он отмечает, имеет свои плюсы и минусы. Например, Нурдаулет отличный спортсмен, он          хорошо играет в волейбол. А из минусов в гражданской жизни парень то и дело сталкивался с проблемой подбора подходящего размера одежды. Однако, на складе воинской части нашлись форма 56 размера и берцы 48 размера. А когда приходится проходить через низкие дверные проемы, ему приходится наклоняться, чтобы не удариться головой.

До службы он учился в Центрально-Азиатском инновационном университете в Шымкенте, но на время приостановил учебу, чтобы по собственному желанию исполнить свой гражданский долг. Его друзья-сослуживцы частенько спрашивают, как же вырасти таким высоким, но Нурдаулет лишь смеется в ответ: «Здесь гены сильнее любых упражнений!»

Сослуживцы часто шутят над Нурдаулетом, называя его «маяком части», ведь его всегда видно издалека. Но он не обижается и считает, что его высокий рост - это не только внешняя особенность, но и символ высокой ответственности перед Родиной.

После окончания службы Нурдаулет мечтает вернуться к учебе и продолжить образование, но признается, что этот год в армии останется в его памяти надолго. Армия - настоящая школа жизни!

#армия #Нацгвардия

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