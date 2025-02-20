Роза Рымбаева рассказала об идеальном семейном отпуске

Звезды
66
Дана Аменова
корреспондент

Народная артистка Казахстана призналась, что выбирает для отдыха экзотические страны, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: instagram.com/rozarymbaeva/

Популярная казахстанская певица, ее сыновья Али и Мади, невестка Акерке отправились в путешествие по живописным уголкам Юго-Восточной Азии после того, как отпраздновал день рождения сын Али Окапова и Акерке Буркибай - Зейн.

В прошлом году Вьетнам покорил сердца знаменитых путешественников.  Али Окапов провел блиц-опрос и поговорил с матерью о секретах идеального отдыха.

Как оказалось, Роза Рымбаева выбирает Вьетнам, отдав предпочтение ему перед популярным Таиландом. Также она добавила, что местный колорит особенно пришелся ей по душе. Певицу порадовало изобилие тропических фруктов и морепродуктов.

Кроме того, исполнительница хита «Алия» рассказала, что ей нравится отдыхать ежегодно летом и зимой и проводить время с родными и близкими людьми.

#семья #отдых #отпуск #Роза Рымбаева

Популярное

Все
Возврат к историческому времени
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Дадут «ума» и рудникам, и шахтам
Оптовый закуп: разумная экономия или ловушка от маркетологов?
Колледж гордится выпускниками
Штраф за крысу в витрине
Хранит тепло зимой, прохладу – летом
Вместо зала – подвал?
Суд обязал акимат сельского округа выплатить долг за возведение дамб
В музее-заповеднике «Ботай» активно работают со школьниками
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Безопасность превыше всего
Кодекс нам в помощь
Дополнительные доходы планируется направлять в бюджет развития
Инновации для реабилитации
Уроки и выводы
Глобальный диалог
Когда опыт ценнее диплома
На юге началась посадка деревьев
Намечено построить третий сахарный завод
Астана переходит в «умный» режим
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Гордиться своей малой и большой родиной
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Казахстанские хоккеистки одержали победу над командой Китая
От хума до макитры
В стране раскрывается половина киберпреступлений
Дженерики, замещающие импорт
Бывшего замакима Алматы задержали в Астане
Президент посетил фестиваль «Город рабочих профессий»
Без обеда и даже без зарплаты работает «сотрудник» библиотеки
Нурлан Уранхаев освобожден от должности акима области Абай
Моя Караганда
Университеты будущего
Так что же к нам летит?
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Известный американский журнал опубликовал статью о Димаше К…
Умер создатель шоколадной пасты Nutella
Димаш Кудайберген исполнил саундтрек к фильму Джеки Чана на…
Роналду определился с местом проведения дальнейшей карьеры

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]