Роза Рымбаева рассказала об идеальном семейном отпуске

Фото: instagram.com/rozarymbaeva/

Популярная казахстанская певица, ее сыновья Али и Мади, невестка Акерке отправились в путешествие по живописным уголкам Юго-Восточной Азии после того, как отпраздновал день рождения сын Али Окапова и Акерке Буркибай - Зейн.

В прошлом году Вьетнам покорил сердца знаменитых путешественников. Али Окапов провел блиц-опрос и поговорил с матерью о секретах идеального отдыха.

Как оказалось, Роза Рымбаева выбирает Вьетнам, отдав предпочтение ему перед популярным Таиландом. Также она добавила, что местный колорит особенно пришелся ей по душе. Певицу порадовало изобилие тропических фруктов и морепродуктов.

Кроме того, исполнительница хита «Алия» рассказала, что ей нравится отдыхать ежегодно летом и зимой и проводить время с родными и близкими людьми.