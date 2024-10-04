Розовые фламинго прилетели в Актау

Они прилетают в Мангистаускую область два раза в году

Фото: Lada.kz

Видео прилетевших на озеро Караколь близ Актау фламинго опубликовал блогер Азамат Сарсенбаев, передает Kazpravda.kz

Прилет птиц в это время на свою традиционную стоянку - озеро Караколь - не стал сюрпризом для жителей Актау, однако их удивил цвет оперения птиц.

Азамат Сарсенбаев, который давно следит за миграцией фламинго в Казахстане, объяснил это явление.

«Потому что серый является настоящим цветом фламинго, по крайней мере, они обладают этим цветом при рождении и постепенно благодаря питанию (питаются водорослями и рачками, которые содержат определенные пигменты) по мере взросления окрашиваются в привычные розовый и красный цвета», - рассказал он.

Сарсенбаев отметил, что птицы прилетают в Мангистаускую область два раза: с середины сентября и находятся на озере до конца ноября, второй раз они прилетают в начале марта и находятся там до середины мая.