Руку 3-летнего ребенка затянуло в мясорубку в Шымкенте: мальчик – в реанимации

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

В Шымкенте спасатели помогли медикам освободить руку ребенка из электромясорубки, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям города.

В населенном пункте Сайрам руку 3-летнего малыша затянуло в трубу электромясорубки. По словам родителей, во время работы техники он был рядом.

Ребенка доставили в городскую больницу №3 Шымкента. Медики не смогли извлечь руку и обратились за помощью к спасателям.

"Уникальную операцию сотрудники оперативно-спасательного отряда департамента по чрезвычайным ситуациям Шымкента провели совместно с врачами. Ребенок был под наркозом, когда ЧСники аварийно-спасательным инструментом аккуратно разрезали корпус мясорубки и освободили руку.

Мальчик сейчас в реанимационном отделении городской детской клинической больницы №1", – проинформировали в пресс-службе ведомства.