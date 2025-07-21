В ходе инспекционной поездки 10-12 июля в Алматинскую и Карагандинскую области, области Жетісу и Абай, был выявлен ряд системных нарушений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Приняты меры по результатам инспекции курортных зон: ряд должностных лиц привлечен к ответственности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

В соответствии с поручением Главы государства по вопросам туристической сферы, была сформирована межведомственная

Рабочая группа под руководством заместителя Премьер-министра Ермека Кошербаева. В ее состав вошли руководители министерств туризма и спорта, транспорта, внутренних дел, экологии и природных ресурсов, водных ресурсов и ирригации, здравоохранения и других уполномоченных госорганов.

Члены Рабочей группы провели встречи с туристами, ознакомились с инфраструктурой на Капчагайском водохранилище, озерах Алаколь и Балхаш. Подтвердились обращения граждан, касающиеся состояния туристской инфраструктуры, недостаточного уровня сервиса и отсутствия необходимых мер безопасности.

Особую обеспокоенность вызвало состояние коммунальных пляжей, находящихся в ведении местных исполнительных органов. Зафиксированы факты нарушения норм благоустройства, отсутствие кассовой дисциплины у субъектов бизнеса, предоставляющих услуги без выдачи чеков, а также игнорирование санитарных требований и норм безопасности.

По итогам инспекции и во исполнение поручения Президента приняты меры дисциплинарного взыскания в отношении ответственных должностных лиц:

— строгий выговор объявлен курирующему вице-министру туризма и спорта, а также заместителям акимов Алматинской, Карагандинской, Абайской областей и области Жетісу, ответственным за развитие туризма;

— выговор объявлен акимам городов Конаев и Балхаш, Алакольского района и района Мақаншы, а также акимам сельских округов;

— меры взыскания применены к руководителям областных управлений, отвечающих за предпринимательство, туризм, охрану окружающей среды, архитектуру и торговлю;

— привлечены к ответственности руководители территориальных подразделений министерств экологии и природных ресурсов, здравоохранения, финансов, водных ресурсов и ирригации, торговли и интеграции, транспорта.

На местах проводятся выездные проверки с участием представителей центральных госорганов. По итогам проверок будет разработана Дорожная карта развития туристской инфраструктуры, в которой будут определены первоочередные меры по устранению системных проблем в отрасли.

Кроме того, на базе действующей Рабочей группы сформирован Проектный офис, который на постоянной основе будет координировать работу по повышению качества туристских услуг, благоустройству курортных зон и обеспечению правопорядка на местах.