Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Монголия

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийна Хурэлсуха в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК
По итогам переговоров члены официальных делегаций двух стран обменялись следующими документами:
1. Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии;
2. Меморандум о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией;
3. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в области мирного использования атомной энергии;
4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Монголии;
5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в нефтяной сфере;
6. План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 гг.;
7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Банком Монголии;
8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Казына» и компанией «Erdenes Mongol LLC»;
9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Астаны и Аппаратом администрации города Хархорума (проект «Новый Хархорум»);
10. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Алатау и Аппаратом администрации города Хархорума (проект «Новый Хархорум»);
11. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан и Национальным общественным радио и телевидением Монголии;
12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Казахстан и Академией наук Монголии;
13. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории и этнологии имени Ч.Валиханова и Национальным музеем «Чингисхан».