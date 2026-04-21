Ряд двусторонних документов подписали Казахстан и Монголия

В Акорде прошли переговоры Касым-Жомарта Токаева и Ухнаагийна Хурэлсуха в расширенном составе с участием членов официальных делегаций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК

Фото: пресс-служба Президента РК

По итогам переговоров члены официальных делегаций двух стран обменялись следующими документами:

1. Меморандум о дальнейшем развитии сотрудничества между Министерством иностранных дел Республики Казахстан и Министерством иностранных дел Монголии;

2. Меморандум о взаимопонимании по активизации торгово-экономического сотрудничества между Республикой Казахстан и Монголией;

3. Меморандум о взаимопонимании между Агентством Республики Казахстан по атомной энергии и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в области мирного использования атомной энергии;

4. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Министерством финансов Республики Казахстан и Министерством финансов Монголии;

5. Меморандум о сотрудничестве между Министерством энергетики Республики Казахстан и Министерством промышленности и минеральных ресурсов Монголии в нефтяной сфере;

6. План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026-2027 гг.;

7. Меморандум о сотрудничестве между Национальным Банком Республики Казахстан и Банком Монголии;

8. Меморандум о взаимопонимании между АО «Самрук-Казына» и компанией «Erdenes Mongol LLC»;

9. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Астаны и Аппаратом администрации города Хархорума (проект «Новый Хархорум»);

10. Меморандум о взаимопонимании между Акиматом города Алатау и Аппаратом администрации города Хархорума (проект «Новый Хархорум»);

11. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Телерадиокомплексом Президента Республики Казахстан Управления делами Президента Республики Казахстан и Национальным общественным радио и телевидением Монголии;

12. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Национальной академией наук Республики Казахстан и Академией наук Монголии;

13. Меморандум о сотрудничестве между Институтом истории и этнологии имени Ч.Валиханова и Национальным музеем «Чингисхан».