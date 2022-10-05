Ряд общественный организаций выдвинул Токаева кандидатом в президенты РК

Сегодня ряд общественно-политических сил выдвинул Касым-Жомарта Токаева кандидатом на предстоящие выборы президента РК, сообщает Kazpravda.kz.

В их числе и республиканское общественное объединение «Организация ветеранов». Во внеочередном Х съезде организации приняли участие более 100 делегатов от всех регионов страны.

«На повестке съезда стоит вопрос выдвижения кандидата в президенты Республики Казахстан. Нам нужна политическая личность, которая в нынешнее время хорошо понимает условия мировой политики, может принимать смелые решения, когда это необходимо. Касым-Жомарт Токаев – сильный политик. Уверен, что его высококвалифицированный, признанный международным сообществом опыт и знания приведут страну к новым вершинам», – сказал председатель РОО Бактыкожа Измухамбетов.

Делегаты съезда единогласно проголосовали за кандидатуру Касым-Жомарта Токаева.

Аналогичные решения были приняты членами еще около десяти организаций. В их числе Национальная волонтерская сеть, Гражданский альянс Казахстана, молодежное объединение «Qazaqstan Team», Казахстанский союз спортсменов, объединение депутатов маслихатов, «Совет генералов» и Ассоциация ветеранов войны в Афганистане.

Напомним, сегодня в ходе встречи с общественностью Павлодарской области глава государства сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что после объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки, и избирательная кампания набирает обороты.

«Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля», – констатировал президент.

Также глава государства отметил, что получает от различных республиканских объединений и партий предложения стать их кандидатом.

«Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений.

Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо», – заявил Касым-Жомарт Токаев.