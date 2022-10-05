Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Павлодарской области сообщил, что пойдет на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«После объявления президентских выборов прошло достаточно времени для подготовки. Сегодня мы видим, что избирательная кампания набирает обороты. Выдвигаются кандидаты, проявляют активность партии и общественные движения. Налицо оживление внутриполитического поля», – констатировал президент.

Он подчеркнул, что Казахстан вступил в новый электоральный цикл, который обеспечит перезапуск всех ключевых политических институтов.

«Я вижу, что особый интерес в обществе вызывает вопрос: от какого объединения я буду баллотироваться на предстоящих выборах? Скажу предельно откровенно – ко мне поступают предложения от различных республиканских объединений и партий стать их кандидатом. Особенно радует, что проявляют инициативу молодежные и другие общественные организации», – продолжил глава государства.

Все это, обозначил он, говорит о существенно возросшей за три с половиной года поддержке гражданами реализуемых и намеченных преобразований. Хочу поблагодарить всех за предложения, за доверие и деятельную поддержку моего стратегического курса.

«Думаю, будет правильным, если я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации, а от широкой коалиции общественно-политических сил, формирующих социальную базу проводимых в стране реформ. И это также позволит утвердить принцип равноудаленности главы государства от различных партий и объединений.

Важно обеспечить проведение электоральной кампании в строгом соответствии с законодательством. Как глава государства я гарантирую, что президентские выборы пройдут честно, открыто и справедливо», – заявил Касым-Жомарт Токаев.