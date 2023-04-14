Рыбаков унесло на льдине – ночную спасательную операцию провели на озере Зайсан (видео)

На озере Зайсан спасатели и местные жители пришли на помощь рыбакам, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Утром 13 апреля на озере Зайсан, в 3-5 километрах от села Тугыл, двое рыбаков вышли на опасный лед. Возвращались они уже вечером, и тут случилась беда – откололась льдина, оставив их в 500-800 метрах от берега в кромешной тьме.

Крики о помощи первыми услышали местные, но они не могли разглядеть, где точно находятся рыбаки.

Между тем на лодке идти по льду было практически невозможно, а пешком опасно – лед трескался под ногами. И жители обратились к спасателям.

Спасатели Курчумского подразделения с помощью резиновой лодки выдвинулись на помощь, рядом шли на своей лодке местные жители. Дополнительно из Усть-Каменогорска выехали спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на автомобилях «Шерп» высокой проходимости.

«Сложность была в отсутствии видимости, рыхлости и подвижности льда, который усложнял действия. Необходимо было умело управлять лодкой, чтобы обойти льдины, отодвинуть их и подойти к терпящим бедствие мужчинам, не усугубив положение. Ситуация была напряженной, понадобилось несколько часов, а в это время рыбаки оставались на становившейся всё тоньше льдине, начали замерзать и были обессиленными. Совместными усилиями спасателей и местных жителей до рыбаков благополучно добрались на лодках и, надев на них, спасательные жилеты доставили на берег», – рассказали о сложной спасательной операции в ДЧС.

Медицинская помощь мужчинам не понадобилась.