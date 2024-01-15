Рыбную продукцию на 5 млн тенге похитили у предпринимателя в Темиртау

Происшествия
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Аменова Дана
Корреспондент

В полицию Темиртау поступило заявление 43-летней жительницы города о краже её товара, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как выяснилось, женщина является предпринимателем и владеет торговой точкой, где реализуется рыбная продукция. В ночное время неизвестный, сорвав навесной замок с контейнера, похитил икру, креветки и рыбу. Сумма ущерба составила 5 млн тенге.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 46-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что планировал продать украденную продукцию. Вещественные доказательства изъяты», — детализировали в правоохранительных органах.

В полиции добавили, что ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».

#полиция #предприниматель #Темиртау #кража #рыба #продукция

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