"С честью выстояла в упорной борьбе" – Премьер-министр об успехе Рыбакиной

Премьер-министр РК Алихан Смаилов поздравил теннисистку Елену Рыбакину с победой на Уимблдоне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

«Поздравляю казахстанскую теннисистку Елену Рыбакину с волевой победой в финале «Уимблдона».

Она с честью выстояла в упорной борьбе, проявив высокое спортивное мастерство, характер и твёрдую волю к победе.

Желаю Елене крепкого здоровья, благополучия и новых блистательных побед!» - говорится в поздравительном тексте.

В финальном матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка (23-я строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2.

Стоит отметить, что впервые в финале турнира Большого шлема одержал победу представитель Казахстана.

Трофей за победу в Уимблдоне Елене Рыбакиной вручила герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон.

Спортсменку также поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.