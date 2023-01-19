С хлебом-солью и… налогом

Ставка взноса за пребывание иностранных туристов в Алматы составит 5% от стоимости проживания в сутки. Это верхний «потолок» расценок, рекомендованный постановлением Правительства от 5 ноября 2021 года.

Документом установлено взимание с 1 января 2023 года сбора с зарубежных гостей в размере не более 5% от стоимости проживания в местах размещения. Причем из перечня таких мест были исключены хостелы, гостевые дома и арендное жилье. Таким образом, оставались только отели.

К слову, на территориях имели возможность назначить, в том числе и «нулевую» ставку туристического взноса – все зависело от динамики туристической активности. Поскольку Алматы остается одним из наиболее популярных в Казахстане и всей Цент­ральной Азии туристических центров, здесь пошли по пути вменения дополнительных расходов для иностранных гостей.

Как пояснил заместитель акима города Алишер Абдыкадыров, платежную ставку рассчитывали на основе актуальных статистических данных прошлого года.

Так, за шесть месяцев 2021 года мегаполис принял более 54 тыс. интуристов, а за тот же период прошлого – свыше 151 тыс. человек. Таким образом, число зарубежных гостей увеличилось в 2,8 раза. Хотя эта статистика не учитывает обстоятельств пандемийных ограничений, но по прогнозу уже в нынешнем году поток туристов превысит 400 тыс. человек.

– В случае увеличения количества иностранных гостей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 20% и выше применяется ставка в размере 5% от стоимости проживания, – пояснил представитель акимата.

Введенный турвзнос позволит пополнить городской бюджет примерно на 2,3 млрд тенге. Дополнительные средства будут направлены на развитие туристической отрасли.

Важным обстоятельством является тот факт, что взнос имеет гибкую структуру. В течение года при снижении туристического потока ставка может уменьшаться в зависимости от актуальных статистических данных и сезонности: по одному проценту за каж­дые 5% «потерянных» гостей и до минимума в 1% при снижении турпотока на 20% и выше.

Сумма турвзноса не включается в стоимость проживания, его сбор будут производить отельеры, предоставляющие места размещения иностранным туристам. Они должны информировать иностранцев о взимаемой плате за каждые сутки пребывания перед их регистрацией, а при выезде из гостиниц обязаны выдавать документы, подтверждающие факт уплаты турвзноса.

В начале месяца представители турбизнеса на площадке НПП «Атамекен» выступили с заявлением о необходимости переноса срока введения турвзноса до 2024 года, ссылаясь на то, что новая обязанность повысит нагрузку на предпринимателей, особенно в части бухгалтерской и налоговой отчетности. Кроме того, они отмечают, что вводимые обязательства для туристов не учитывают ряд существенных моментов.

Непонятно, например, распространяется ли налог на иностранцев, прибывающих в страну с рабочими целями, и будут ли льготы для особых категорий граждан – пенсионеров, детей, инвалидов. Другое замечание относилось к сумме турвзноса, вводимого в Казахстане, она поставлена в зависимость от тарифа на услуги отеля, хотя в большинстве стран эта ставка фиксирована, и приезжающие знакомятся с нею заранее.

Не осталось без внимания предпринимателей и то, что в туристически активных странах ставки налога ниже, чем у нас, – в частности, в Турции, где сбор также появился с 1 января 2023 года, он составит всего 2%.