С казахстанскими товаропроизводителями заключат договоры на 1,4 трлн тенге

Правительство
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Дана Аменова
корреспондент

Всего в рамках данных мер поддержки количество заключенных договоров с казахстанскими производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году 

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Был заслушан отчет председателя правления Фонда Нурлана Жакупова о производственных и финансовых показателях.

Также  рассмотрен ход исполнения поручений Главы государства по реализации приоритетных инфраструктурных проектов. Руководство фонда доложило о 46 крупных инвестпроектах в приоритетных отраслях экономики на общую сумму порядка 36,4 трлн тенге.

На сегодня стартовали строительно-монтажные работы по проектам «Производство полиэтилена», сернокислотного завода и железнодорожной линии «Мойынты – Кызылжар», газоперерабатывающего завода в городе Жанаозен, а также на подстанциях «Шу», «Жамбыл», «Шымкент» в рамках усиления электрической сети Южной зоны ЕЭС Казахстана.

По словам Нурлана Жакупова, до конца 2025 года планируется завершение таких инфраструктурных объектов, как железнодорожная линия «Достык – Мойынты», обводная железнодорожная линия в обход города Алматы, контейнерный хаб на базе порта в городе Актау, магистральный газопровод «Талдыкорган – Ушарал», опреснительный завод в Кендерли, а также проектов по расширению завода CASPI BITUM и реконструкции установки гидроочистки дизельного топлива на Павлодарском нефтехимическом заводе.

Особое внимание было уделено проводимой работе по поддержке отечественных товаропроизводителей. Порядком закупок фонда предусмотрены первоочередный закуп товаров у ОТП, обязательства подрядных и субподрядных организаций по приобретению товаров у ОТП при выполнении работ и услуг, а также более 16 дополнительных мер поддержки.

Всего в рамках данных мер поддержки количество заключенных договоров с казахстанскими производителями планируется увеличить с 1,1 трлн тенге в 2024 году до 1,4 трлн тенге в 2025 году.

Кроме того, по программе импортозамещения в прошлом году «Самрук-Қазына» заключил с казахстанскими предпринимателями офтейк-контракты на 191 млрд тенге — рост в 10 раз.

Одной из мер поддержки бизнеса является электронный магазин skstore. kz. На платформе зарегистрировано более 13 тыс. представителей МСБ и 500 отечественных товаропроизводителей.

По итогам 2024 года количество заказов составило 25 тыс. на сумму 14,6 млрд тенге, рост по сравнению с 2023 годом – в 7 раз. Премьер-министр поручил руководству «Самрук-Қазына» и профильным министерствам обеспечить своевременную реализацию проектов ввиду их мультипликативного эффекта на инфраструктуру, энергетику, транспортную логистику, промышленное и экономическое развитие Казахстана.

#Правительство #договор #товаропроизводители #Олжас Бектенов

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