С молчаливого согласия Кудебаева в ДП массово применялись пытки во время январских событий – Генпрокуратура

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В Генеральной прокуратуре Казахстана прокомментировали приговор бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, осужденному на 10 лет лишения свободы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ГП РК.

Фото: Kazpravda.kz

Напомним, 28 апреля 2023 года приговором Талдыкорганского городского суда С.М. Кудебаев признан виновным в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса) и пытках (часть 2 статьи 146 УК РК) в период январских событий и осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, с лишением специального звания генерал-майор полиции. 

В прокуратуре обозначили, что Кудебаев нарушил нормы Конституции Казахстана, указа главы государства «О введении чрезвычайного положения», законов «О правоохранительной службе» и «Об органах внутренних дел», а также не исполнил требования внутриведомственных приказов и специальных планов.

«При отсутствии признаков нападения, вместо того, чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, С.М. Кудебаев дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников.

Будучи комендантом местности не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе», – отметили в ГП.

Как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие. Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии Nur Otan.

«Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания Департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена.

Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.

В период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании Департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.

Более того, на глазах С.М. Кудебаева его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами.

В результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести», – рассказали в высшем надзорном органе страны.

Вина Кудебаева полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств, заключили в ГП.

 

 

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. 

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск

27 апреля стало известно, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции. 

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