Беглого генерала Кудебаева задержали в Турции

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Бывшего начальника ДП Алматинской области, генерала Серика Кудебаева задержали в Турции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Экс-начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции. Об этом подтвердил генеральный прокурор Берик Асылов», - сообщает агентство.

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск.

В тот же день в Пограничной службе КНБ заявили, что Кудебаев через официально действующие пункты пропуска государственную границу Казахстан не пересекал. 12 апреля в Генпрокуратуре сообщили, что Кудебаев мог улететь через Кыргызстан в Турцию.