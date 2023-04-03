Серик Кудебаев объявлен в международный розыск

Находясь под подпиской о невыезде, он сбежал из Казахстана.

Фото: ДП Алматы

Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области, генерал-майор Серик Кудебаев снова не явился на судебное заседание по причине выезда из Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Талдыкорганского городского суда.

Судебные заседания откладывались несколько раз по причине неявки подсудимого.

30 марта суд постановил принудительно доставить Кудебаева 3 апреля в 10:00 часов на судебное заседание, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора, но не явился. Адвокаты предоставили справку о том, что Кудебаев в больнице. В это время бывший глава ДП Алматинской области находился под подпиской о невыезде.

При исполнении привода прокурор предоставил сведения о том, что Кудебаев покинул страну.

«На основании ходатайства прокурора, судья вынес постановление об объявлении подсудимого в международный розыск», - сообщили в суде.

Кроме того, суд изменил меру пресечения на «содержание под стражей».

«В соответствии со статьей УПК РК «Приостановление производства по уголовному делу», дело приостановлено и направлено в прокуратуру области Жетысу для надзора за розыском», – добавили в суде.

