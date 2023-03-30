Суд постановил принудительно привести Серика Кудебаева

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Бывший начальник департамента полиции Алматинской области, генерал-майор Серик Кудебаев не явился на очередной судебный процесс. Информацию об этом подтвердили в Жетысуйском областном суде, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Как сообщается, судебное разбирательство по уголовному делу в отношении Серика Кудебаева отложено на 3 апреля на 10:00 часов.
«В связи с тем, что подсудимый не явился на судебное заседание, и сведений, подтверждающих уважительность причин, у подсудимого не имеется, судом вынесено постановление о принудительном приводе Серика Кудебаева к указанному времени», - добавили в суде.
Напомним,экс-начальник Департамента полиции Алматинской области, генерал-майор Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях.