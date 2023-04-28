Вынесен приговор Серику Кудебаеву

В городе Талдыкоргане вынесли приговор бывшему начальнику Департамента полиции Алматинской области Серику Кудебаеву, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на страницу в Facebook судов Жетысуской области.

Фото: пресс-служба ДП Алматы

Дело Серика Кудебаева рассматривалось по фактам превышения должностных полномочий, повлекшего тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 Уголовного кодекса), а также пыток (то есть умышленного причинения физических страданий с молчаливого согласия должностного лица, совершенных группой лиц – пункт 1 части 2 статьи 146 УК).

Талдыкорганский городской суд установил, что Кудебаев будучи начальником Департамента полиции и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года с учетом осложнения оперативной обстановки в 17:00 ввел специальный оперативный план «КАМАЛ» по обороне здания департамента. Он предусматривал безусловное отражение нападения на здание, охрану имущества с применением в случае необходимости огнестрельного оружия.

«Однако в 18:20 Кудебаев отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание департамента и разойтись по местам жительства (то есть приказ, который не вправе был отдавать) и на служебной автомашине покинул вверенный ему участок.

В результате нападающие свободно проникли в здание и завладели находящимся там арсеналом боеприпасов и боевого оружия».

7 января 2022 года сотрудники Департамента полиции, вооруженные боевым оружием, по указанию Кудебаева стали задерживать гражданских лиц, возможно участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в ДП, здесь в 13:33 они незаконно задержали граждан.

«В это время Кудебаев, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки», – рассказали в суде.

Суд признал Кудебаева виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.

Экс-начальнику ДП также запретили 10 лет занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Суд лишил Кудебаева специального звания «генерал-майор полиции» и внес представление президенту РК о лишении его государственных наград «Данк» и «Айбын» 2 степени.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, генерал-майор Серик Кудебаев был освобожден от должности начальника ДП Алматинской области 18 февраля 2022 по собственному желанию. В мае того же года он был признан подозреваемым по делу о январских событиях. Бывшего высокопоставленного полицейского подозревают в бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия.

Суд над Кудебаевым начался 5 января 2023 года. Судебное разбирательство по уголовному делу неоднократно откладывалось. 10 марта сообщалось, что Серик Кудебаев попал в больницу. 3 апреля его должны были принудительно привести в суд, где он должен был выступить с последним словом перед оглашением приговора. Однако 3 апреля в суде сообщили, что экс-глава ДП покинул Казахстан и объявлен в международный розыск.

27 апреля Генеральная прокуратура сообщила, что Кудебаев задержан и доставлен в Казахстан из Турции.

Отметим, ранее по делу о январских событиях осудили бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Карима Масимова и его заместителей, бывших начальников департаментов КНБ по Алматинской области и городу Алматы, экс-начальника линейного отдела полиции Международного аэропорта Алматы.