Более 41 тыс. тонн мусора вывезли из Астаны за полгода

Фото пресс-службы акимата Астаны

С начала года в пяти районах столицы собрали и вывезли на полигоны свыше 41 тыс. тонн мусора. Об этом сообщили в акимате Астаны, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Согласно информации городской администрации, в каждом районе столицы ведется ежедневный мониторинг на наличие несанкционированных свалок, на местах идет оперативная работа по их устранению.

«В работах задействовано около 100 единиц спецтехники. С начала года по городу выявили 74 стихийные свалки, большая часть из которых уже ликвидирована», – рассказали в акимате.

Как отмечается, в этом году будут установлены камеры общего видеонаблюдения для круглосуточного мониторинга в местах скопления несанкционированных свалок.

Обнаружение свалок ведется совместно с экологической полицией, также помогают жители, запросы в социальных сетях и снимки «Ғарыш Сапары», добавили в акимате.

Напомним, в конце прошлого года премьер-министр дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.