Премьер поручил акиматам ликвидировать все несанкционированные свалки до 1 июня

Правительство

На сегодня в стране действует 3 005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Планы по повышению эффективности управления коммунальными отходами и внедрению энергосберегающих технологий в жилищном секторе, промышленности и других сферах рассмотрены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» при президенте под председательством Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев доложил, что доля переработки твердых бытовых отходов по республике за третий квартал текущего года составила 24%. Этот показатель ежегодно увеличивается (2020 – 18%, 2021 – 21%) и должен достичь более 30% к 2025 году.

По его словам, на сегодня в стране действует 3 005 полигонов ТБО, при этом планируется строительство еще 20 полигонов в Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях. Раздельный сбор мусора на разных этапах внедрен в 142, а сортировка – в 101 населенном пункте.

Премьер-министр подчеркнул, что из числа действующих полигонов только порядка 630 (21%) соответствуют экологическим и санитарным нормам. Он добавил, что ежегодный объем образования бытовых отходов составляет 4-4,5 млн тонн, однако местные исполнительные органы ненадлежащим образом организовывают системы их сбора.

«Данная тенденция приводит к повсеместному образованию стихийных свалок, на ликвидацию которых затрачиваются бюджетные средства. В частности, инфраструктура для переработки строительных отходов организована только в Костанайской области и в столице. В оставшихся регионах она отсутствует», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр дал поручение акиматам до 1 июня 2023 года ликвидировать все несанкционированные свалки и ускорить работы по приведению полигонов в соответствие с экологическими и санитарными нормами.

Кроме того, он отметил необходимость стимулировать переработку всех видов отходов, ускорить разработку типовых проектов полигонов для населенных пунктов с численностью от 5 000 до 10 000 человек, а также предусмотреть норму по обороту строительных отходов в рамках нового Градостроительного кодекса.

По вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности выступил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Он отметил, что в соответствии с Концепцией по переходу к «зеленой экономике» планируется к 2030 году снизить энергоемкость экономики на 30% (от уровня 2008 года). В этой связи предусматривается реализация мер по повышению энергоэффективности многоквартирных жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий и транспортной инфраструктуры.

По словам министра, это подразумевает внедрение автоматизированных систем управления, энергоменеджмента, установку специальных приборов и замену оборудования.

Премьер поддержал данные подходы и отметил необходимость уделить первоочередное внимание жилищному сектору.

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