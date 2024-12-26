С начала года задержано свыше 22 тысяч пьяных водителей в республике

Правительство,Закон и Порядок
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На заседании Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены меры по обеспечению безопасности на дорогах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О ситуации по стране доложил министр внутренних дел Ержан Саденов, с докладом также выступил министр транспорта Марат Карабаев, заслушаны акимы ряда регионов. 

В целях обеспечения транспортной дисциплины продолжается внедрение цифровых решений. В городах установлено 25 тыс. автоматических камер фиксации нарушений ПДД. Патрульные автомобили оснащены встроенными радарами. Проводится «скрытое» патрулирование. Главой государства подписан закон по ужесточению требований к мопедам. С января 2025 года начнется регистрация данного вида транспортных средств. Министр внутренних дел Ержан Саденов обратил особое внимание на рост автопарка страны – за 5 лет он увеличился на 34%, или 1,4 млн автомашин. 

О принимаемых мерах по обеспечению дорожной безопасности доложил министр транспорта Марат Карабаев. По итогам 2024 года из охваченных ремонтом 12 тыс. км дорог на 7 тыс. км работы завершены в полном объеме. Запущены такие важные магистрали, как Алматы – Караганда, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Актобе – Атырау – Астрахань и Мерке – Бурылбайтал. В целях исключения дорожных происшествий с пешеходами построено 65 обходов городов и населенных пунктов, 34 надземных перехода.

Для предотвращения выхода животных на проезжую часть построено 2 тыс. км ограждений и 383 скотопрогона. На аварийно-опасных участках обустроено более 5 тыс. кв. м шумовых полос, установлено 450 светодиодных дорожных знаков и 1,5 тыс. дорожных буферов. Марат Карабаев проинформировал руководителя правительства о вступлении в силу с начала 2025 года новых требований для частных перевозчиков, пользующихся интернет-платформами. Согласно изменениям, лица, предоставляющие услуги такси, будут обязаны проходить ежедневный предрейсовый и послерейсовый медосмотры, техосмотр автотранспорта.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в Послании глава государства обратил внимание на показатели аварийности на дорогах. Отмечены регионы, принимающие недостаточные меры по профилактике дорожно-транспортных происшествий. Так, в Жамбылской, Туркестанской, областях, а также областях Абай и Жетысу, городе Шымкенте неполноценно реализуется проект «Ковровое покрытие системами видеонаблюдения». В то же время программа «Vision Zero» получила развитие только в Алматы и Павлодаре. Кроме того, не исполнено поручение по наращиванию темпов покрытия мобильной связью загородных автодорог. Премьер-министр поставил задачу по активизации работы в данном направлении, включая пересмотр подходов по профилактике правонарушений, вызванных алкогольным опьянением участников дорожного движения. 

«Глава государства в своем послании обратил особое внимание на аварийность на дорогах. Мы ужесточили уголовную и административную ответственность за дорожные правонарушения. Тем не менее, количество нетрезвых и ранее лишенных прав водителей резко не снижается. С начала года пресечено порядка 11,5 млн нарушений правил дорожного движения. Задержано свыше 22 тысяч «пьяных» водителей. Практика показывает, что к таким нарушителям надо применять самые строгие меры. Необходимо пересмотреть подходы по профилактике таких правонарушений», - подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам заседания профильным ведомствам дан ряд поручений:

  • расширить функционал и работоспособность камер фиксации нарушений, включая разговоры водителей по телефону, непристегнутые ремни безопасности, непропускание пешеходов на переходах, стоянки в неустановленных местах, движение легкового транспорта по автобусным линиям; увеличить сеть мобильных камер скрытого наблюдения;
  • министерствам внутренних дел, транспорта – пересмотреть систему прохождения технических осмотров автомашин;
  • акиматам регионов – увеличить количество пешеходных переходов со светофорным регулированием, установить ограждения и освещение, принять дополнительные меры по созданию безопасной дорожной инфраструктуры. 
  • министерствам внутренних дел, просвещения, культуры и информации, акиматам поручено активизировать информационно-разъяснительную работу по соблюдению правил дорожного движения и безопасности.
#Правительство #водители #дороги

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