Статьи С почтением к ветеранам Асма КАЛЫБЕКОВА, руководитель научно-экспертной группы АНК ЮКО

Глава государства призывает укреп­лять национальный дух Казахстана – дух традиций, патриотизма, обновления и побед. Ведь только зная свои национальные корни, уходящие ­в­глубь веков, можно воспитать у детей и молодежи уважение к достоя­нию прошлого, искреннюю любовь к родной земле и вырастить из них истинных патриотов своей Родины, которые сохранят и бережно передадут накопленные знания будущим поколениям. Нурсултан Абишевич постоянно подчеркивает, что молодежь обязательно должна знать нашу историю, которая служит основой единения и сплочения вокруг идеи «Мәңгілік Ел».



Казахский народ имеет богатое духовное наследие, уходящее корнями вглубь веков Казахстана. Казахи – жители Великой степи – испокон веков имели и громадную единую территорию, и единый язык, и единую национальную культуру. На этой земле родился великий сын казахской степи, ученый-энциклопедист, Аристотель Востока Абу Наср аль-Фараби. Богат казахский фольклор: в нем сконцентрированы все оттенки и нюансы народной педагогики и народной психологии кочевников. Нашествия арабов, монголов, джунгар, длившиеся почти десять веков, разрушили древнюю казахскую цивилизацию. Одна Отрарская трагедия, героическая борьба жителей этого центра цивилизации казахской степи напоминает о многом. Несмотря на варварское уничтожение, наш народ сохранил самобытную культуру, язык, почти не подвергая его деформации. Удивительно и то, что изречения, философские толгау первого степного философа Асана Кайгы устно слово в слово передавались из поколения в поколение на протяжении пяти веков. Это тоже свидетельствует об этнопсихологических особенностях народа.



Таким образом, возникает необходимость глубокого знакомства молодежи с духовными ценностями своего народа, с его национальной культурой, обычаями и традициями. Мы должны всемерно содействовать тому, чтобы все граждане Казахстана с гордостью заявляли о себе, как о представителях интеллектуальной, образованной и единой в своем многообразии нации. Для этого всем нам необходимы вера, мудрость и терпимость друг к другу. В итоге такой многогранной и целенаправленной работы наш общий казахстанский дом становится богаче от развития и взаимообогащения различных культур.



Казахстанцев должно объединять общее желание построить государство, в котором высшей ценностью признаются человеческая личность, права и свободы каждого гражданина вне зависимости от национальной принадлежности. И кто бы куда ни поехал, чтобы говорил с большой гордостью и достоинством: «Я – казахстанец». Собственно, на это и нацелен Патриотический акт «Мәңгілік Ел», принятый на ХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана.



Не одно десятилетие я возглавляла кафедру педагогики и этнопедагогики Южно-Казахстанского государственного университета им. М. Ауэзова и глубоко убеждена, что культура, народные традиции, национальная педагогика становятся сегодня базовой основой воспитательного процесса.

Язык, память, культура – это важная трилогия народного менталитета, которая переосмысливается с учетом новых реалий жизни. В том числе и взгляда на то, что школа – главный воспитатель детей, а семья – лишь ее помощник и союзник. Жизненный опыт показывает, что все с точностью да наоборот. Семья – главный воспитатель личности. Житейские правила и приемы воспитания – это первые законы, с которыми человек сталкивается в жизни. А кто дает им понятия о них? Семья.



Многие ритуалы, обычаи казахского народа, по существу, неписанные законы, своего рода моральные кодексы семьи, из которых выкристаллизовывался многовековой опыт воспитания молодого поколения. В сочетании с эмпирическими знаниями, проверенными на практике, он и составляет ядро народной педагогики. Поражает народная мудрость, как «просто» стать «Личностью», если ты обретешь пять друзей и избавишься от пяти врагов. Если хочешь быть человеком – будь на расстоянии пяти зол – лени, сплетен, хвастовства, лжи и напрасного расточительства. Знай, что это пять твоих врагов. А стремление, труд, глубокий ум, удовлетворение и милосердие – это пять твоих добрых друзей.



Я глубоко убеждена – в семье соз­дается неповторимый образ каждого ребенка, формируется его личность. Поэтому родители не меньше, чем учителя, должны быть вооружены педагогическими знаниями и умениями. И преимущество идей народной педагогики в том, что она, будучи хозяйкой у себя дома, и оказывая каждодневное влияние на молодое поколение, служит как бы посредником, связующим звеном между мудростью народа и обществом.



На протяжении всей истории человек был и остается объектом и субъектом воспитания, так как и нация в целом. Она должна «вырасти» – обрести свое самосознание, культурные и духовные ценности, приобщиться к духовным традициям, хорошо владеть родным языком. Все это – духовная связь между прошлым, настоящим и будущим. А носители ее – учителя, семья, традиции, т. е. в народной педагогике процесс развития личнос­ти рассматривается как целостный, многоаспектный и многофакторный, предполагающий преемственность поколений на вековых гуманистических народных традициях.



Большую часть жизни ребенок проводит в семье, и долг пап и мам, бабушек и дедушек – привить ему нравственные качества. А вот союзниками родителей в процессе воспитания станут детский сад и школа, точно так же опирающиеся в своей работе на народную мудрость и традиции. Многовековой опыт показывает, что культура межнационального общения, преемственность традиций, уважительное и бережное отношение к народной мудрости уходят своими корнями в этнопедагогику.



Выработанный веками запрет на позы за дастарханом. Нельзя сидеть, опираясь на что-либо, ибо это поза больного человека. Нельзя сидеть, оперевшись руками на землю. Это – поза скорби и горя по умершему. Точно также нельзя опираться о щеку или лоб, поскольку это является выражением печали или озабоченности. Истинный казах еще много чего не имеет права делать за столом: закладывать руки за голову, потягиваться при посторонних, сцеплять руки замком, принимать пищу полулежа (кроме немощного старца), вытягивать ноги вперед, сидеть на корточках. А теперь давайте вспомним, как сейчас сидим мы. И потягиваемся, и щеку подпираем, и, хуже того, зеваем, чихаем и прочее. И делаем это не только в редчайших случаях, когда трапезничаем по старинке на полу, а даже за высоким столом, сидя на удобных стульях.



Что мы еще делаем не так? Разрешаем дочкам ходить с распущенными волосами, одеваем одежду, не придерживаясь устоявшегося в народном этикете правила, предписывающего делать это обязательно с правой руки.

Отламываем хлеб одной рукой. Гасим огонь водой. Телят и ягнят умиленно гладим по голове или похлопываем по спине (что, по казахской примете, задерживает рост молодняка). Моем голову отнюдь не со лба. Сидя, обнимаем колени. Качаем головой или скрипим зубами на людях. Засыпаем при случае на заходе солнца. Стрижем волосы и ногти в пятницу.



Обычаи и традиции, ритуалы, пословицы, поговорки, сказки оказывают воспитательное воздействие не сами по себе, а при условии, если родители личным примером в семье поддерживают принципы и идеи, выраженные в них. Каждая поговорка, пословица, каждый ритуал, обычай, если они разумны, правильно применимы, соответствуют духу и традициям казахской семьи, если они понятны и близки сердцу детей, становятся прекрасным поучительным нравственно-патриотическим уроком.



Мы должны следующие поколения воспитывать по трем принципам, о которых говорит наш Президент – мир, согласие, созидательный труд. И главное в этом деле – не упустить момент. Помочь подрастающему поколению узнать свои корни, привить интерес к истории, национальной культуре, над самобытностью и величием которой не властны ни время, ни суровые невзгоды, ни забвение. Вот в чем задача всех, кто призван воспитывать. Если мы воспитаем истинных патриотов, любящих и знающих родной язык, традиции, обы­чаи, историю своей родины, то они сохранят и бережно передадут все духовные и нравственно-патрио­тические традиции будущим поколениям. Эти общенациональные ценности, созданные и выстраданные нашим народом, как раз и составляют основу Патриотического акта «Мәңгілік Ел».

