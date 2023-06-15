С прицелом на стопроцентный охват

«Дорожную карту» до 2029 года на днях подписали аким области Улытау Берик Абдыгалиулы и министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Все 80 запланированных мероприятий уже включены в Комплексный план социально-экономического развития области. Они будут способствовать повышению качества образования.

В рамках соглашения дети в возрасте от двух до шести лет на 100% будут обеспечены мес­тами в детских садах. Государственный заказ в дошкольных организациях будет увеличен до 15 350 мест. Около двух тысяч воспитателей пройдут курсы повышения квалификации.

Ожидается, что в течение шести лет в регионе будет построено девять новых школ на 4 680 мест и два спортивных зала, три детских оздоровительных лагеря и шесть крупных центров творчества. 111 школ будут отремонтированы. Учебные заведения обещают оснастить предметными кабинетами робототехники, химии, биологии, физики, STEM – всего 186 кабинетов.

– В «Дорожной карте» задействованы все заинтересованные государственные органы. Запланированные мероприятия будут направлены на создание условий для получения каждым обучающимся качественного образования. Документ включает важные аспекты – обеспечение безопас­ности, охрана прав, развитие творческого и интеллектуального потенциала детей. В рамках поручения Главы государства более 13 тысяч педагогов области пройдут курсы повышения квалификации, 40 руководителей школ – обучение по направлению «менеджмент». Все эти меры нацелены на подготовку педагогов нового формата – лидеров изменений в образовании, – сказал Гани Бейсембаев.

Кроме того, в области намечено открытие 71 кабинета поддерж­ки инклюзии и центра аутизма. В 2025 году для обеспечения стопроцентного охвата бесплатным техническим и профессиональным образованием планируется увеличение госзаказа на востребованные специальности до 6 010 мест.