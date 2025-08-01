фото из личного архива Нурлана Жакибаева

Көнек, саба, торсык – в коллекции мастера Нурлана Жакибаева десятки традиционных емкостей для хранения и транспортировки кумыса, которые использовали в быту наши предки.

Как и столетия назад, он создает их из натуральных материалов – шкуры животных. Вот небольшой саба – кувшинообразное ведро – из кожи шейной части верблюдицы, а вот көнек – его удобно использовать при дойке – мастер сделал из кожи лошади.

Мое внимание привлекает саба довольно больших размеров.

– Высота изделия почти полтора мет­ра, объем сто литров, – объясняет Нурлан-ага.

С его позволения я трогаю эту удивительную вещь и думаю о том, что он не просто ремесленник, учитель, а настоя­щий хранитель времени.

Чтобы изготовить саба такого большого размера, ему потребовалось восемь месяцев упорного труда и большого терпения. Ведь прежде чем шкура стала пригодной для работы, ее выделывают, замачивают, потом красят, сушат при определенной температуре, и только потом можно сшивать куски кожи.

Причем для шитья используются нити из этой же кожи. Работа трудоемкая, кропотливая, требует усидчивости и точных расчетов.

– Если неправильно рассчитать размер кожи, нужный для одной стенки, то придется все переделывать. Поэтому от точности замеров зависит многое, – говорит мастер.

Саба – не просто вещь для интерьера, а настоящая находка для тех, кто производит кумыс, и тех, кто любит его. В такой посудине из натуральной кожи кумыс хранится долго, не теряет своих свойств, приобретает оригинальный вкус.

– У наших предков было безотходное хозяйство, используя подручные материа­лы, они умели приспособить все для быта, причем с учетом особенностей того или иного продукта. Вот смотрите на этот торсык, он из кожи, пробка из дерева, он был очень удобен как в обыч­ной жизни, так и во время кочевий. Его просто привязывали к седлу, кумыс взбалтывался при езде, становясь еще лучше, – увлеченно рассказывает Нурлан Жакибаев, а я с удовольствием слушаю.

Интерес вызывает еще одна емкость, от других она отличается тем, что на ней нет ни одного стежка.

– Это мес, он выполнен в особой технике. Видите, здесь лишь один надрез у горловины, все остальное – полая цельная конструкция, – поясняет мастер.

С удивлением разглядываю своеобразную бутыль из кожи – это такая большая бочкообразная бутылка для кумыса с узким отверстием. Но как это возможно? Ведь шкура обработана, выделана, вычищена и готова к эксплуатации, и при этом на ней нет ни одной разрезанной части?

– А это, как говорится, конфиденциальная информация, все тонкости рассказывать не могу, – говорит Нурлан-ага.

...Трудится наш герой учителем технологии в обычной сельской школе. Его педагогический стаж без малого 36 лет. Все годы он не просто преподает школьникам основы различных видов производства и домоводства, но и учит азам старинного ремесла. Сам он секретам мастерства работы с кожей обучался у известного мастера прикладного искусства – заслуженного деятеля искусств Казахстана Даркембая Шокпарулы. Сегодня жизнь и творчество Даркембая-ұста изучают ученики в рамках научного проекта «Даркембайтану».

Шубаркудукская школа-гимназия № 1 находится в одноименном поселке Темирского района Актюбинской области. Храм знаний имеет более чем полувековую историю. В 1961 году на станции Шубаркудук приказом № 1 был сформирован первый педагогический состав школы в количестве 37 учителей. В 2008 году школа приобрела статус гимназии. Сегодня здесь получает знания 761 учащийся.

В школе большое внимание уделяется пропаганде родной истории, культуры. К примеру, есть кабинеты «Қазақтану» и «Қазақ тілі». К слову, это подарок школе потомков Кадиржана Бекенулы, руководившего учебным заведением в 1972–1986 годах.

У Нурлана-ага есть ученики, и это радует. Передать знания, опыт, умения и навыки последующим поколениям очень важно, чтобы не забылось ремесло предков, дошло до будущих потомков.

– У меня есть шесть учеников: Нуржан, Мансур, Асет, Бексултан, Нуралы, Алишер. Ребята занимаются с удовольствием, старшим по 13, а самому младшему, Нуржану, всего восемь лет. Самое главное, что есть интерес, есть желание создавать уникальные вещи. И пусть звучит банально, но в каждую вещь я вношу частичку души, а без желания творить не получится, – говорит учитель.

Кроме ремесленного кружка Нурлан Жакибаев уже несколько лет успешно руководит проектом «Алтын масақ». Вместе с учениками они посадили десятки плодовых деревьев, преимущест­венно яблонь. И теперь у школы есть свой яблоневый сад. Школьники сами ухаживают за ним, собирают урожай, который раздают всем учащимся школы и учителям. Поэтому осенью в поселке витает яблочный аромат, а хозяйки уже продумывают рецепты яблочных лакомств.

Также Нурлан-ага занимается научной работой, его ученики исследуют и пишут свои проекты на темы кульуры и истории, традиций казахского народа. За эти годы работы учеников составили 13 томов. Педагог бережно их хранит, а ребята не теряют связи с учителем, даже разъехавшись по другим городам.

«Педагог – это душа школы» – известные слова Ахмета Байтурсынулы актуальны и сегодня. Никакие высокие технологии и современное оборудование не заменят искренне влюбленного в свое дело педагога. Нурлан Жакибаев как раз из тех, на кого хочется равняться, кого даже спустя годы будут любить, помнить и уважать ученики и их родители.