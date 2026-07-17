Была озвучена и другая статис­тика: по состоянию на 21 мая текущего года в листе ожидания на трансплантацию находились 4 739 пациентов, в том числе 125 детей. Большинство людей живут в ожидании пересадки почки, печени, серд­ца или легких. При этом около 80% ожидающих составляют пациенты в терминальной стадии заболеваний почек, проходящие гемодиализ.

Наибольшее количество транс­плантаций от посмерт­ных доноров было проведено в 2015–2017 годах. Снижение чис­ла операций произошло из-за пандемии в последующие годы, а также после введения в 2020-м принципа «испрошенного согласия», подразумевающего обязательное волеизъявление самого человека или разрешение его родственников на посмертное донорство. Тенденцию удалось переломить в 2025 году, когда было выполнено 68 трансплантаций от посмерт­ных доноров и 242 родственные трансплантации. По итогам первого полугодия 2026-го зарегистрировано восемь посмертных доноров, проведено 30 трансплантаций от них и еще 121 трансплантация с участием прижизненных доноров.

Согласно статье 209 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», каждый гражданин, достигший 18 лет, может самостоятельно выразить согласие или отказ на посмертное донорство через поликлинику или портал eGov. При этом в электронном сервисе можно указать согласие на изъятие как всех органов, так и отдельных. Важное уточнение: посмертным донором может стать только совершеннолетний человек с установленным диагнозом смерти головного мозга, в других случаях изъятие органов не проводится.

Айдар Ситказинов призвал чиновников становиться посмертными донорами по примеру заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, на днях публично сообщившей о личном согласии на процедуру. По словам выступающего, подобная практика существует и в других странах, в частности, в Великобритании, где свое согласие быть посмертным донором выразил премьер-министр.

При этом представитель Минздрава подчеркнул: для развития посмертного донорства в стране необходима комплексная работа, в которой должны участвовать медицинские работники, общественные и неправительственные организации.

– Во всем мире предусмот­рено, что донорство должно быть бесплатным и безвозмездным. Мы идем по этому принципу, на данный момент материального стимулирования для родственников, давших согласие на процеду­ру, нет, – сказал Айдар Ситказинов.

В качестве моральной поддержки они получают от Министерства здравоохранения благодарственные письма. При необходимости их направляют семьям от ведомства в регионы.