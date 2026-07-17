Дать шанс

На площадке СЦК
Елена Левкович
корреспондент отдела политики

В последнее время наблюдается устойчивый рост числа граждан, выразивших согласие на посмертное донорство. По итогам первого полугодия 2026 года их количество достигло 16,1 тыс. человек. Всего три года назад таких добровольцев было около 4,8 тыс. Правда, фиксируется и увеличение числа отказов – с 33 тыс. до 156 тыс. Об этом проинформировал директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Была озвучена и другая статис­тика: по состоянию на 21 мая текущего года в листе ожидания на трансплантацию находились 4 739 пациентов, в том числе 125 детей. Большинство людей живут в ожидании пересадки почки, печени, серд­ца или легких. При этом около 80% ожидающих составляют пациенты в терминальной стадии заболеваний почек, проходящие гемодиализ.

Наибольшее количество транс­плантаций от посмерт­ных доноров было проведено в 2015–2017 годах. Снижение чис­ла операций произошло из-за пандемии в последующие годы, а также после введения в 2020-м принципа «испрошенного согласия», подразумевающего обязательное волеизъявление самого человека или разрешение его родственников на посмертное донорство. Тенденцию удалось переломить в 2025 году, когда было выполнено 68 трансплантаций от посмерт­ных доноров и 242 родственные трансплантации. По итогам первого полугодия 2026-го зарегистрировано восемь посмертных доноров, проведено 30 трансплантаций от них и еще 121 трансплантация с участием прижизненных доноров.

Согласно статье 209 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения», каждый гражданин, достигший 18 лет, может самостоятельно выразить согласие или отказ на посмертное донорство через поликлинику или портал eGov. При этом в электронном сервисе можно указать согласие на изъятие как всех органов, так и отдельных. Важное уточнение: посмертным донором может стать только совершеннолетний человек с установленным диагнозом смерти головного мозга, в других случаях изъятие органов не проводится.

Айдар Ситказинов призвал чиновников становиться посмертными донорами по примеру заместителя Премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой, на днях публично сообщившей о личном согласии на процедуру. По словам выступающего, подобная практика существует и в других странах, в частности, в Великобритании, где свое согласие быть посмертным донором выразил премьер-министр.

При этом представитель Минздрава подчеркнул: для развития посмертного донорства в стране необходима комплексная работа, в которой должны участвовать медицинские работники, общественные и неправительственные организации.

– Во всем мире предусмот­рено, что донорство должно быть бесплатным и безвозмездным. Мы идем по этому принципу, на данный момент материального стимулирования для родственников, давших согласие на процеду­ру, нет, – сказал Айдар Ситказинов.

В качестве моральной поддержки они получают от Министерства здравоохранения благодарственные письма. При необходимости их направляют семьям от ведомства в регионы.

#здравоохранение #брифинг #СЦК #Айдар Ситказинов

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