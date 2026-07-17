В последнее время наблюдается устойчивый рост числа граждан, выразивших согласие на посмертное донорство. По итогам первого полугодия 2026 года их количество достигло 16,1 тыс. человек. Всего три года назад таких добровольцев было около 4,8 тыс. Правда, фиксируется и увеличение числа отказов – с 33 тыс. до 156 тыс. Об этом проинформировал директор Республиканского центра по координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Айдар Ситказинов на брифинге в СЦК.
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