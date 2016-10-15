Сагинтаев принял участие в заседании совета ОДКБ

Фото с сайта primeminister.kz
По поручению Главы государства казахстанская делегация во главе с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым приняла участие в заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на primeminister.kz
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В ходе заседания Сагинтаев затронул темы борьбы с международным терроризмом и координации совместных действий в этом направлении.
"Казахстан всегда выступал и будет выступать за совместную борьбу с международным терроризмом, поддержку коллективных усилий в противодействии этой всеобъемлющей угрозе", – отметил Сагинтаев ходе заседания.
Также Премьер-Министр подчеркнул важность подписания Положения о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ, и Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.
По итогам заседания совета было принято совместное заявление и подписано более 20 документов, среди которых решения о дополнительных мерах по противодействию международному терроризму и экстремизму, а также подготовке военных кадров для вооруженных сил стран-участниц ОДКБ на период до 2020 года.
Следующее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в 2017 году в Республике Беларусь.