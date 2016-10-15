Сагинтаев принял участие в заседании совета ОДКБ

Политика
1071
Фото с сайта primeminister.kz
По поручению Главы государства казахстанская делегация во главе с Премьер-Министром РК Бакытжаном Сагинтаевым приняла участие в заседании Совета коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.

В ходе заседания Сагинтаев затронул темы борьбы с международным терроризмом и координации совместных действий в этом направлении. 

"Казахстан всегда выступал и будет выступать за совместную борьбу с международным терроризмом, поддержку коллективных усилий в противодействии этой всеобъемлющей угрозе", – отметил Сагинтаев ходе заседания.

Также Премьер-Министр подчеркнул важность подписания Положения о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ, и Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года.

По итогам заседания совета было принято совместное заявление и подписано более 20 документов, среди которых решения о дополнительных мерах по противодействию международному терроризму и экстремизму, а также подготовке военных кадров для вооруженных сил стран-участниц ОДКБ на период до 2020 года.

Следующее заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в 2017 году в Республике Беларусь.

Популярное

Все
А ведь могли решить на месте
«Арлан» в погоне за «Хумо»
Алексею не было равных
В погоне за экономией средств в одной из школ Актау детям в столовой не меняли стаканы
Информацию блогеров перепроверяем в газете
Партия аграриев поддержала литераторов страны
Невозможные возможности
Спорт споткнулся о тендер?
Мозг vs Искусственный интеллект: кто кого?
Ни расшириться, ни повысить зарплату
Трудовая миграция: плюсы и минусы
«Дариға, дәурен!» – горечь утраты
…Дело рук самих утопающих
Только в рамках закона
Картины Репинки здесь ждали
Спросят про закредитованность населения
О Турции
Пример трудолюбия и патриотизма
Тренинги для дебоширов
Плюс новый скрининг
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Соцсети – хорошо, а газета – лучше!
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Приказ выше кодекса?
Где лечить, куда госпитализировать?
Детективы вне закона
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Добровольные очереди в военкомат для прохождения срочной службы обещают нам в ближайшее время
Когда донор продлевает жизнь
УЕФА объявил страны, где пройдут Евро-2028 и Евро-2032
Водопровод, да не тот…
Пусть лучше украдут?
Сотрудники невидимого фронта
Путевка в Высший дивизион
Глава Сената побеседовал с участниками съезда лидеров мировых религий
Секретарь Совбеза встретился с генеральным секретарем ОДКБ
Горизонты для дронов
Никогда не опускать руки
Аким Кызылординской области доложил Токаеву о развитии региона
Город что пастбище
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане

Читайте также

Узбекистан: политико-правовые приоритеты административной р…
Продвигая диалог и взаимопонимание
Шестое заседание Молодежного совета СВМДА способствует разв…
Токаев: Важно сформировать новую систему международной безо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]