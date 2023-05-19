Саммит КНР – Центральная Азия: новый стратегический этап в развитии отношений между Китаем и Республикой Казахстан

Международное сотрудничество
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17 мая начался государственный визит президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китай. Казахстан является важнейшим стратегическим партнером для КНР. Президенту Казахстана были оказаны особые почести, когда начался его визит в Китай в рамках саммита.

Фото пресс-службы президента РК

Во время встречи с главой КНР Си Цзиньпинем, президент Казахстана сообщил о том, что необходимо и дальше развивать стратегическое партнерство с Китаем.

По мнению президента Республики Казахстан, взаимовыгодное сотрудничество между двумя государствами основано на прочном фундаменте дружбы и уважения друг к другу. Страны объединяет стремление развивать и укреплять международную безопасность во всем мире.

Глава КНР Си Цзиньпин сообщил во время беседы с президентом Казахстана, что Китай продолжит развивать взаимовыгодные отношения, которые действительно основаны на взаимном уважении в любое время, какой бы не была геополитическая обстановка в мире.

Глава КНР особо подчеркнул, что очень рад визиту президента Казахстана и считает, что государства должны совместными усилиями добиваться развития двух народов с прекрасным будущим, непревзойденным доверием, которое будет сохраняться в течение многих и многих десятилетий.

Напомним, что государственный визит президента Республики Казахстан в КНР продлится до 19 мая включительно и он встретится с главами и других государств Центральной Азии, а также с руководством крупнейших китайских предприятий.

Интересный факт – во время беседы глава КНР предложил президенту Казахстана еще больше упрочить взаимовыгодные контакты между СМИ. По словам председателя КНР, необходимо расширять сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области СМИ. Это позволит и дальше рассказывать всему миру о том, насколько прочной является китайско-казахстанская дружба во время общей политической напряженности.

Дружба двух народов: важнейшая цель контактов на всех уровнях между КНР и Республикой Казахстан

Саммит, который сейчас проходит в КНР, подчеркивает еще раз, насколько важными являются отношения между двумя странами. Высшее руководство государств подчеркивает, что китайско-казахстанские отношения прочны, как никогда. 

За счет этого, оба народа дальше продвигаются по пути процветания, укрепляют торгово-экономические и культурные связи. Можно с уверенностью сказать, что саммит Китай-Центральная Азия демонстрирует всему миру, каким образом страны могут налаживать сотрудничество во всех сферах.      

#казахстан #Китай #экономика #торговля #визы

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