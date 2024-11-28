Саммит ОДКБ начался в Астане
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Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева началась очередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает Kazpravda.kz
Делегации стран-участниц обсудят актуальные вопросы региональной и международной безопасности. По итогам заседания будет принят ряд документов.
В столицу Казахстана прибыли президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Таджикистана Эмомали Рахмон.