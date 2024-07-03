Самолеты NOAA показали ураган «Берилл» в небе

На западе Атлантического океана около Карибов набирает силу ураган пятой категории — «Берилл», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: NOAA Aircraft Operations Center

Он уже обрушился на Гренаду и Ямайку, вызвав масштабные разрушения и массовые отключения электроэнергии. Скорость ветра урагана достигает 252 км в час.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало фотографии и видеозапись, на которых самолеты погодной разведки американского ведомства Lockheed WP-3D Orion (Hurricane Hunter) наблюдают за ураганом.

Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center