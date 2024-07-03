Самолеты NOAA показали ураган «Берилл» в небе
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Айман Аманжолова
На западе Атлантического океана около Карибов набирает силу ураган пятой категории — «Берилл», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science
Он уже обрушился на Гренаду и Ямайку, вызвав масштабные разрушения и массовые отключения электроэнергии. Скорость ветра урагана достигает 252 км в час.
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало фотографии и видеозапись, на которых самолеты погодной разведки американского ведомства Lockheed WP-3D Orion (Hurricane Hunter) наблюдают за ураганом.
Самолет Lockheed WP-3D Orion приближается к урагану / © NOAA Aircraft Operations Center