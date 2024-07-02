Урагану «Берил» на Карибах присвоили самую опасную категорию

Фото: иллюстративное А.Аманжолова

Урагану «Берил», который обрушился на юго-восточную часть Карибского моря, присвоена наиболее опасная пятая категория по шкале Саффира-Симпсона. Об этом сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC), передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«Ураган «Берил» пятой категории продолжает усиливаться в юго-восточной части Карибского моря... ожидаются угрожающие жизни порывы ветра и шторм в районе Ямайки на этой неделе», - говорится в сообщении.

Максимальная устойчивая скорость ветра достигает 265 километров в час.

В понедельник NHC сообщал, что центр урагана «Берил» обрушился на остров Карриаку в Карибском море. Позднее власти Венесуэлы приостановили полеты в аэропорты, находящиеся в карибском регионе.

Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная категория, присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.