Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Кыргызстан

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

FlyArystan выполнил первый в летнем сезоне 2026 года рейс по маршруту Алматы – Иссык-Куль (Тамчы) – Алматы, второй год подряд открыв программу полетов на одно из самых популярных курортных направлений Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу авиакомпании



Как уточняется, сезонные рейсы будут выполняться с 18 июня по 30 августа 2026 года два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям. Маршрут вновь позволит пассажирам быстро и комфортно добраться до побережья Иссык-Куля, значительно сократив время в пути по сравнению с наземным транспортом.

Вылет из Алматы будет выполняться в 16:15. Продолжительность перелета из Алматы составит менее одного часа, а стоимость билетов в одну сторону начинается от 34 000 тенге.

В связи с высоким спросом казахстанцев к отдыху на Иссык-Куле авиакомпания также в этом году запускает прямые рейсы из Астаны. Полеты по новому маршруту Астана – Иссык-Куль (Тамчы) – Астана стартуют 3 июля и будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам – до 31 августа 2026 года.



Там же добавили, что Иссык-Куль традиционно остается одним из самых востребованных зарубежных направлений летнего отдыха среди жителей Казахстана благодаря близости, живописной природе и развитой туристской инфраструктуре.

