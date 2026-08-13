Аэропорту Аркалыка официально присвоен международный код

Фото: пресс-служба Минтранспорта

В рамках поручения Главы государства по реконструкции аэропорта города Аркалык, проведена работа по присвоению аэропорту кода IATA, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта

По итогам данной работы, 12 августа 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) официально присвоила аэропорту Аркалык трехбуквенный код - AYK.

Указанный код является уникальным и позволяет интегрировать аэропорт Аркалык в мировые системы бронирования и оформления авиабилетов, расписания рейсов и другие глобальные информационные системы гражданской авиации.

Данный код ранее уже использовался аэропортом Аркалыка и настоящее время восстановлен, добавили в министерстве.