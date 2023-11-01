Самоуправство наказуемо

Общество
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Айгуль Турысбекова, Алматы

Сегодня возле магазина по продаже бытовой техники и электроники шумят молодые дубы, которые были высажены взамен деревьев, спиленных три года назад под покровом ночи.

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В ноябре 2020 года по социальным сетям мегаполиса пронес­лась новость о том, что ночью вдоль оживленной улицы Толе би спилены 13 краснокнижных деревьев. Надо отдать должное неравнодушным жильцам близлежащих домов, которые, услышав звуки бензопилы и падающих деревьев, вызвали полицию и не спали всю ночь. Позже специалисты дали заключение, что вырубке подверглись девять дубов черешчатых, вяз приземистый, вяз шершавый и две белые акации.

Так чем же были продиктованы мотивы этой казни деревьев? Судя по всему, предприниматели банально хотели открыть фасад отремонтированного здания, который с наступлением темноты подсвечивался неоновыми лампами. Гражданские активисты, экологи и рядовые алматинцы были возмущены таким отношением к здоровым деревьям и требовали наказать виновных.

В ситуацию вмешался Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Как коренной алматинец, он тоже не мог пройти мимо такого вопиющего случая. Глава государства дал поручение акиму города Бакытжану Сагинтаеву провести служебное расследование и инициировать привлечение виновных к ответственности.

...Спустя четыре дня на этом месте кипела работа. Рабочие выкорчевывали пни и высаживали 30 черешчатых дубов. Деревья высотой семь метров, возрастом 12–13 лет привезли из питомника Алматинской области. Как отметили представители акимата, деревья были высажены за счет компенсационной посадки, но, после того как суд вынесет решение, виновник тоже обязан будет их выполнить. Вместе с тем компанию Sulpak, перед магазином которой все и произошло, обязали высадить 260 деревьев в качестве компенсационных посадок.

Было возбуждено уголовное дело. За ходом расследования следили гражданские активис­ты, среди которых был и известный адвокат Жангельды Сулейменов. В начале февраля 2021 года он написал на своей странице в социальных сетях, что дело о вырубленных де­ревьях продви­гается со скоростью черепахи – и спустя три месяца оно до сих пор не передано в суд.

Через полгода расследование все же завершилось, и дело передали в суд. На скамье подсудимых оказалась сотрудница подрядной организации, с которой Sulpak заключил договор на благоустройство прилегающей к магазину территории. Суд признал Жанну Нуртаеву виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 339 Уголовного кодекса РК «незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений». Ей назначено наказание в виде штрафа 1 500 МРП, то есть 4 167 000 тенге. Срок уплаты – два месяца после вступления приговора в законную силу.

Гражданский иск акимата суд удовлетворил полностью: с подсудимой взыскали 155 472 тенге в пользу управления зеленой экономики акимата города. Также Нуртаеву обязали выплатить около 44 тыс. тенге в доход государства за судебные издержки и около 41 тыс. тенге – в Фонд компенсации потерпевших. В суде представитель компании – владельца Sulpak – повторил, что пункта о сносе деревьев в проек­те благоустройства не было, то есть подрядчик самовольно срубил дубы и вязы.

Отметим, сторона обвинения запрашивала для подсудимой четыре года ограничения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. В суде Жанна Нуртаева попросила прощения у горожан. Она сказала, что признает обвинение частично, сообщила, что сама наняла рабочих для сноса насаждений. Согласно приговору суда, Нуртаева приз­нана виновной в совершении преступления средней тяжести. При вынесении приговора суд учел семейное положение подсудимой и наличие двоих несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств в ходе следствия не выявлено.

История с варварским уничтожением деревьев дошла до логического завершения, когда правонарушитель был наказан в рамках закона. Однако таким ли был исход этого резонансного дела, если бы в него не вмешался Президент? Но в любом случае это пример того, что подобное обращение с зеленым фондом города недопустимо.

#суд #Алматы #деревья #Sulpak #дубы #решение суда

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