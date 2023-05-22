Саудовская Аравия отправила в космос первую женщину-астронавта

Исследователь рака молочной железы Райяна Барнави - одна из двух саудовцев, впервые отправляющихся на Международную космическую станцию (МКС) для проведения ряда экспериментов. Вторым стал военный летчик Али аль-Карни, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Euronews.com .

Фото: theins.ru

Райяна Барнави проведет на МКС ряд экспериментов. Вместе с ней в рамках частной миссии, организованной частной космической компанией Axiom Space, в космос отправились другой саудовец Али аль-Карни, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и американский автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер.

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