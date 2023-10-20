Туристский сбор bed tax приостановят в Казахстане

Поездки
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В очень короткие сроки внесены изменения в приказ

Фото: СЦК

В Казахстане сбор bed tax будет приостановлен. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы приняли решение, что действие bed tax необходимо прекратить. Он создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. В очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax или туристский сбор будет приостановлен", – сказал Еркинбаев. 

Напомним, с начала года в Казахстане каждый иностранный турист, который остановился в гостинице, платил bed tax. Предприниматели тогда же выразили несогласие с действующим механизмом сбора и просили отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. Однако в профильном министерстве ответили, что не будут его приостанавливать

#туризм #отмена #сборы #bed tax

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