Туристский сбор bed tax приостановят в Казахстане

Фото: СЦК

В Казахстане сбор bed tax будет приостановлен. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Мы приняли решение, что действие bed tax необходимо прекратить. Он создает определенные неудобства как для отечественного бизнеса, так и прибывающих иностранных туристов. Несмотря на то, что до сегодняшнего дня с момента внедрения bed tax по стране было собрано около 500 млн тенге, было принято решение действие bed tax приостановить. В очень короткие сроки внесены изменения в приказ. И bed tax или туристский сбор будет приостановлен", – сказал Еркинбаев.

Напомним, с начала года в Казахстане каждый иностранный турист, который остановился в гостинице, платил bed tax. Предприниматели тогда же выразили несогласие с действующим механизмом сбора и просили отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. Однако в профильном министерстве ответили, что не будут его приостанавливать.