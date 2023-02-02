Ввести мораторий на взимание туристического взноса в Казахстане просят отельеры

Экономика
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Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Предприниматели, занятые в туристском бизнесе, просят ввести мораторий на взимание туристического взноса bed tax в Казахстане, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: pixabay.com

Еще в прошлом году в Казахстане действовала нулевая ставка турвзноса. Начиная с 2023 года, по инициативе Министерства культуры и спорта вводится туристический взнос bed tax.

Устанавливаются ставки по решению местных маслихатов, исходя из статистических данных о количестве приезжающих в город иностранных туристов.

В Шымкенте планируется утвердить максимальную ставку bed tax в 5% от стоимости проживания. Именно такой размер сбора установлен по итогам анализа потока туристов за прошлый год.

Отельеры Шымкента просят отменить сбор или хотя бы ввести мораторий. Владельцев гостиничного бизнеса беспокоит финансовая составляющая нововведения. В частности, предприниматели указывают на то, что в постановлении Правительства РК от 5 ноября 2021 года № 787 не упоминается, будет ли облагаться туристский взнос НДС и КПН, а поскольку в финансовом законодательстве нет точной трактовки, это может привести к разночтению.

Бизнес также озадачен тем, что нет четкого механизма взимания турвзноса. Отельеры утверждают, что элементарно непонятно, какой подтверждающий оплату документ должен быть выдан туристу или компании, оплачивающей проживание в гостинице.

Следующий вопрос – как отражать bed tax в бухгалтерском и налоговом учете, чтобы это не вызвало претензий у фискалов при сдаче отчетов.

«Нам предлагают взимать турвзнос с иностранного туриста в момент его регистрации в отеле, на что мы должны предоставить подтверждающий документ, – говорит заместитель генерального менеджера Rixos Khadisha Shymkent Юлия Тен. – Если номер в гостинице стоит 50 тысяч тенге, то вместе с турвзносом будет 52,5 тысячи тенге. ККМ выдает это одним чеком. Естественно, турвзнос не вычтут из общей суммы и не освободят от всех налогов. То есть 52,5 тысячи тенге будут считаться нашим доходом. Нам советуют выдавать 2 чека, оформляя оплату турвзноса чеком-ордером. Но так нельзя, потому что возникнет кассовый разрыв. И снова мы окажемся крайними – налоговые органы обвинят нас в нарушении кассовой дисциплины. Кому нужны лишние неприятности?»

Вопрос введения турвзноса bed tax для владельцев гостиниц сейчас самый животрепещущий. Его даже вынесли на заседание совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Отельеры в один голос твердили, что документ, по которому им предстоит работать, очень сырой, в нем много неясностей, которые чреваты недоразумениями и созданием конфликтных ситуаций.

Есть у гостиничного бизнеса претензии и по механизму расчета ставки bed tax. Его считают некорректным. И объясняют, что за точку отсчета взяли рост количества иностранных туристов в 2022 году, а это, по мнению предпринимателей, неправильно.

«Знаете, почему количество прибывших в Шымкент туристов увеличилось на 57%, – задает вопрос Юлия Тен и тут же дает на него ответ. – Потому что в предыдущие 2 года была пандемия, ограничения на въезд. Иностранные туристы откуда могли взяться в это время? Считаем некорректным рассматривать динамику роста турпотока в сравнении с 2021 годом, так как в 2020-2021 годах действовали санитарные ограничения по въезду в нашу страну. Такое сравнение не отражает объективную картину. Мы дорожим каждым нашим постояльцем, а вводимые правила могут только навредить развитию нашего бизнеса».

Волнует отельеров и назначение туристического взноса. Изначально предусматривалась норма, обеспечивающая использование собранных средств исключительно на развитие туризма и создание инфраструктуры на территории определенного населенного пункта. Но в окончательной редакции документа эту норму исключили, как и предложение внедрить нулевую ставку на 2023 год, проигнорировав экспертное заключение НПП «Атамекен».

В палате предпринимателей поддержали отельеров, полагая, что введение моратория на взимание турвзноса позволит отработать механизм взимания туристского взноса и снять все вопросы, которые сегодня остаются без ответов.

Напомним, ранее в Министерстве культуры и спорта РК на предложение отложить введение туристического взноса ответили, что не будут его приостанавливать

#экономика #Шымкент #туризм #проблема #турвзнос

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