В Минкультуры РК ответили на предложение отложить введение туристического взноса

В Казахстане не будут приостанавливать введение туристического сбора bed tax. Об этом сообщил вице-министр культуры и спорта РК Ержан Еркинбаев на коллегии ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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"С начала года с каждого иностранного туриста, который остановится в гостинице, будет взиматься bed tax. Собранные средства будут направляться в местный бюджет. Согласно прогнозам, по итогам 2023 года в регионах накопится не менее 2,5 млрд тенге. Здесь нужно понимать, что у регионов появится альтернативный источник финансирования на развитие регионального туризма, проведение мероприятий, инфотуров либо строительство инфраструктуры", – заявил спикер.

Комментируя предложение участников рынка отложить сроки внедрения туристического взноса, Еркинбаев выразил мнение, что данное требование не отпугнет иностранных туристов.

"Мы думаем, что приостанавливать уже начатое нет необходимости. В прошлый год итак действовал мораторий, туристический сбор не взимался", – подчеркнул вице-министр.

Он уточнил, что маслихаты и общество будут иметь возможность отслеживать поступления от туристических взносов, чтобы в следующем году их можно было тратить именно на нужды туризма.